Nu tar Torsten Jansson succésatsningen till USA

”Affären kan bli otroligt mycket större än den är i dag.”

Det säger vd och entreprenören Torsten Jansson om New Waves (börskurs New Wave) senaste affärsområde som växer så det knakar – och nu är på väg in i USA på allvar.

Startade för bara sex år sedan

Det handlar om så kallade ”team-wear”, lagkläder där New Wave genom framförallt sitt varumärke Craft går in och får avtal med hela lag.

Hammarby fotboll, svenska handbollslandslaget och nyligen norska längdlandslaget är bara några exempel på lag som valt Craft som leverantör.

”Vi närmar oss 1500 föreningar i Sverige vilket är fantastisk utveckling eftersom vi startade för bara sex år sedan”, berättar Torsten Jansson i en intervju med DiTV med anledning av New Waves kvartalsrapport.

Avtalen ger inte bara intäkter från de lag man samarbetar med utan också potentiell försäljning från fans och supportrar som vill köpa kläderna från sina favoritlag.