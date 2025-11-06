New Waves succé inom lagkläder har tagit Sverige med storm. Nu ser vd:n möjligheter på andra sidan Atlanten.
Nu tar Torsten Jansson succésatsningen till USA
”Affären kan bli otroligt mycket större än den är i dag.”
Det säger vd och entreprenören Torsten Jansson om New Waves (börskurs New Wave) senaste affärsområde som växer så det knakar – och nu är på väg in i USA på allvar.
Startade för bara sex år sedan
Det handlar om så kallade ”team-wear”, lagkläder där New Wave genom framförallt sitt varumärke Craft går in och får avtal med hela lag.
Hammarby fotboll, svenska handbollslandslaget och nyligen norska längdlandslaget är bara några exempel på lag som valt Craft som leverantör.
”Vi närmar oss 1500 föreningar i Sverige vilket är fantastisk utveckling eftersom vi startade för bara sex år sedan”, berättar Torsten Jansson i en intervju med DiTV med anledning av New Waves kvartalsrapport.
Avtalen ger inte bara intäkter från de lag man samarbetar med utan också potentiell försäljning från fans och supportrar som vill köpa kläderna från sina favoritlag.
Torsten Jansson nöjd med utvecklingen
Rapporten i sig var stark och får aktien att lyfta 10 procent strax efter broöppningen trots att resultatet belastades av en engångspost i USA.
Torsten Jansson ser ljusglimtar inom efterfrågan på företagsdelen men tycker det är oroande att konsmentsidan fortsätter vara svag.
Banken tror på Torsten Janssons LA-satsning
Ålandsbanken är fortsatt positiva till Torsten Janssons New Wave i en ny analys. Särskilt gillar man den produktsatsning som Craft nu gör i Los Angeles.
”Jag tror fortsatt att en allmän vändning av marknaden ligger något eller några kvartal bort men vi vet att det kan gå snabbt när det väl vänder”, skriver han i vd-ordet.
Det starkaste lysande stjärnan under kvartalet var dock helt klart verksamheten inom team-wear.
”Vi växer på team-wear inom alla europeiska marknader som vi finns i och inom alla sporter, särskilt inom fotbollen där vi inte har lika lång historisk som många andra. Det känns väldigt bra.”
”Vi är outstanding”
Och nu är Torsten Jansson redo att ta nästa steg inom det framgångsrika affärsområdet.
”Det mest spännande just nu är hela USA-lanseringen inom team-wear”, säger han till DiTV och berättar att det är först under första kvartalet 2026 börjar komma in flera stora lag på den amerikanska marknaden.
”USA känns jätteintressant och affären kan bli mycket större än vad den är i dag”, fortsätter Jansson och tillägger att amerikanerna också lägger mycket mer pengar per aktiv på kläder än i Europa.
”Jag vågar säga att vi är outstanding på service och kvalitet.”
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
