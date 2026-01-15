Geopolitiken tar över – därför rasar lönsamheten hos globala jättar

Västerländska multinationella företag har börjat dra sig tillbaka från Kina och i stället fokusera på sina hemmamarknader eller politiskt allierade länder, skriver The Economist.

Amerikanska företag riktade 2025 uppskattningsvis 69 procent av sina kapitalinvesteringar mot den amerikanska marknaden, jämfört med 44 procent 2016.

Samtidigt har Kinas andel av amerikanska nyinvesteringar sjunkit från 7 procent för ett decennium sedan till bara 2 procent idag.

Ideologisk hemvist styr allt mer

En studie från den amerikanska centralbanken Federal Reserve visar att företag alltmer investerar i länder som är ideologiskt allierade med deras hemland, mätt genom hur ofta länder röstar på samma sätt i FN:s generalförsamling.

Denna ideologiska samhörighet har visat sig vara nästan lika viktig för investeringsbeslut som geografisk närhet.

Trenden drivs delvis av politisk inblandning.

Västländernas strävan att minska sitt ekonomiska beroende av Kina har lett till subventioner, tullar och exportkontroller som uppmuntrat företag att flytta verksamhet.

President Donald Trumps administration har fördjupat denna utveckling genom att hota företag, tvinga fram investeringar och kräva delägarskap i strategiska sektorer.