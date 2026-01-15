Multinationella företag tvingas i allt högre grad anpassa sin verksamhet efter geopolitiska spänningar snarare än rent kommersiella överväganden, vilket leder till ökade kostnader och sämre lönsamhet.
Geopolitiken tar över – därför rasar lönsamheten hos globala jättar
Mest läst i kategorin
EU:s megadeal med Sydamerika väcker ilska i USA
Efter 25 års förhandlingar står EU och Mercosur i begrepp att skriva under ett omfattande handelsavtal. Men USA varnar för att europeiska produkter riskerar få monopolställning i regionen. EU och det sydamerikanska handelsblocket Mercosur planerar att underteckna ett historiskt handelsavtal på lördag. Det efter över ett kvarts sekel av förhandlingar. Avtalet skapar en frihandelszon för …
Bahnhofs vd rasar mot Ericsson: ”Monterar ner en svensk industriklenod”
Telekomjättens senaste nedskärning på 1 600 tjänster i Sverige väcker skarp kritik från Bahnhofs vd Jon Karlung. Han anser att Ericsson fokuserar på kostnadsbesparingar i stället för att satsa offensivt på innovation och tillväxt. Ericsson meddelade på torsdagsmorgonen ett nytt sparpaket där 1 600 tjänster i Sverige omfattas av varsel. Minskningen av personalen beskrivs som …
Ericsson varslar 1 600 i Sverige
Ericsson varslar 1 600 anställda i Sverige meddelar företaget i ett pressmeddelande. Ericsson varslar 1 600 anställda i Sverige meddelar företaget i ett pressmeddelande.
Skandinaviens konkurser: Så skiljer sig länderna åt
Danmark ökar, Sverige står still och Norge minskar. Konkursåret 2025 visar en splittrad bild av Skandinaviens näringsliv. Bygg- och fastighetssektorn fortsätter att vara i fokus. Konkursåret 2025 blev minst sagt spretigt i Skandinavien. Trots att andelen företag som går i konkurs minskade i alla tre länderna, skiljer sig utvecklingen markant mellan Sverige, Norge och Danmark, …
Lyxjätte i konkurs – största kollapsen sen pandemin
Varuhuskedjan Saks Global har ansökt om konkursskydd efter att ha drabbats av ekonomiska problem till följd av förra årets köp av Neiman Marcus. Bolaget har säkrat ett finansieringspaket på 1,75 miljarder dollar för att hålla butikerna öppna. Saks Global, som driver lyxvaruhus som Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman och Neiman Marcus, lämnade på tisdagen in …
Västerländska multinationella företag har börjat dra sig tillbaka från Kina och i stället fokusera på sina hemmamarknader eller politiskt allierade länder, skriver The Economist.
Amerikanska företag riktade 2025 uppskattningsvis 69 procent av sina kapitalinvesteringar mot den amerikanska marknaden, jämfört med 44 procent 2016.
Samtidigt har Kinas andel av amerikanska nyinvesteringar sjunkit från 7 procent för ett decennium sedan till bara 2 procent idag.
Tysk ekonomi växer för första gången sedan 2022
Därmed kan Europas största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige summera ett första år med tillväxt.
Ideologisk hemvist styr allt mer
En studie från den amerikanska centralbanken Federal Reserve visar att företag alltmer investerar i länder som är ideologiskt allierade med deras hemland, mätt genom hur ofta länder röstar på samma sätt i FN:s generalförsamling.
Denna ideologiska samhörighet har visat sig vara nästan lika viktig för investeringsbeslut som geografisk närhet.
Missa inte: Trots tullarna: Kinas handel på historisk nivå. Realtid
Trenden drivs delvis av politisk inblandning.
Västländernas strävan att minska sitt ekonomiska beroende av Kina har lett till subventioner, tullar och exportkontroller som uppmuntrat företag att flytta verksamhet.
President Donald Trumps administration har fördjupat denna utveckling genom att hota företag, tvinga fram investeringar och kräva delägarskap i strategiska sektorer.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Strategiskt viktiga bolag i centrum
Särskilt hårt drabbade är företag inom strategiska industrier som halvledare, elfordon, kritiska mineraler och läkemedel.
Läs även: DOJ släpper Swedbank – miljardhotet borta. Realtid
Amerikanska företag minskade i dessa sektorer sin personal i Kina med i genomsnitt 15 procent mellan 2019 och 2023, samtidigt som försäljningen sjönk med 12 procent och tillgångsvärden med 7 procent.’
Dubblerar försörjningskedjor
Omställningen medför betydande kostnader. Många företag duplicerar sina försörjningskedjor. En undersökning från EU:s handelskammare i Kina visar att 26 procent av multinationella företag planerar helt eller delvis separata leveranskedjor för sin kinesiska verksamhet.
Missa inte: 13 000 miljarder skäl till oro – Kinas rekord ritar om världskartan. Dagens PS
TSMC, den taiwanesiska chiptillverkaren, uppskattade 2023 att byggkostnader i USA var fyra till fem gånger högre än i Taiwan.
Syns på nedersta raden
Konsekvenserna syns redan i resultaträkningarna. The Economist analyserade lönsamheten hos västerländska icke-finansiella företag med omsättning över 10 miljarder dollar och fann att multinationella företag presterade sämre än sina inhemska konkurrenter i sju av nio undersökta branscher under 2023-2024.
Missa inte: Väst halkade efter Kina – nu kan det vara för sent. Realtid
Trots dessa utmaningar saknar de flesta företag strukturer för att systematiskt hantera geopolitiska risker.
Enligt en ny rapport från Boston Consulting Group, IMD Business School och World Economic Forum har färre än 20 procent av företagen en dedikerad geopolitikavdelning, även om ledningens medvetenhet är hög.
”För många företag behandlar geopolitik som en rubrikfråga snarare än en affärskapacitet”, säger Nikolaus Lang, global chef för BCG Henderson Institute, till BCG. ”Den modellen är inte längre hållbar.”
Fem byggstenar för att utveckla geopolitiska muskler
Rapporten, som bygger på intervjuer med 56 ledande befattningshavare, identifierar fem byggstenar för att utveckla ”geopolitisk muskler”.
Dessa är tydliga mandat förankrade i ledningen, robusta system för att upptäcka signaler och trender, anpassningsbara organisationsmodeller, trovärdiga ledare och talang, samt disciplinerad integration i beslutsfattandet.
”Geopolitik är inte bara för diplomater. Det måste vara en topprioritering för företagsledare”, säger Simon Evenett, professor i geopolitik och strategi vid IMD Business School, enligt World Economic Forum.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.