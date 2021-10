Bolagsverket ska bygga en verifieringstjänst för företagsinformation baserat på blockkedjeteknik

Tjänsten ska bygga på blockkedjeteknik och syftet är att företagare ska kunna samla och dela verifierad och aktuell information om sitt företag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagsverket har under 2021 arbetat med en prototyp för att samla in företagsinformation från myndigheter och andra utgivare och tillgängliggöra det, baserat på blockkedjeteknik. Nu ger regeringen Bolagsverket i uppdrag att utveckla tjänsten vidare och göra ett koncepttest. Syftet med tjänsten är att företag ska kunna samla in och hantera relevant information och göra den tillgänglig på ett enkelt sätt.

I verifieringstjänsten ska en företagare kunna samla informationen och göra den tillgänglig för de som behöver ta del av den. Informationen ägs av företagaren och är uppdaterad i realtid och därmed skapas både minskad administration, ökad trygghet och transparens, enligt Bolagsverket.

Uppdraget ska redovisas för regeringskansliet senast 31 mars 2023.