Blackrock förvaltar 7 biljoner dollar

Blackrock har nu 7 biljoner dollar i förvaltat kapital, skriver Financial Times och TT. Nettoresultatet sjönk till 1,12 miljarder dollar, från 1,22 miljarder motsvarande period förra året. Per aktie var vinsten 7,15 dollar, ned från förra 7,52 föregående år. Analytikerna hade räknat med 6,96 dollar per aktie.

Omsättningen för tredje kvartalet steg 3 procent jämfört med föregående år. Det beror på högre basavgifter och intäkter från företagets tekniktjänster. Intäkterna från de senare, däribland Aladdin-plattformen, ökade 30 procent jämfört med tredje kvartalet 2018.

Blackrock hade totalt ett inflöde på 84 miljarder dollar i kvartalet.

