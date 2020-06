Bioinvent planerar flera emissioner

Small cap-noterade forskningsbolaget Bioinvent meddelar att de vill ta in 487 miljoner kronor via en riktad emission, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Bolaget meddelar också att de förbereder en efterföljande företrädesemission om maximalt 146 miljoner kronor.



– Det kapitalet kommer förmodligen att ta oss mot slutet av 2022 och kanske in i 2023. Det beror också på den tredje delen av emissionen som inte är klar ännu, säger Bioinvents vd Martin Welschof till Nyhetsbyrån Direkt.



Genomförandet av den riktade emissionen kommer att ske genom två trancher följt av en tredje "reparationsemission", en företrädesemission till de aktieägare som inte har fått ta del av den riktade emissionen, vilken kommer att ge en utspädning om drygt 41 procent.



Den efterföljande företrädesemissionen, som investerarna i den riktade emissionen inte kommer ta del i, innebär därmed en möjlighet för befintliga aktieägare att lindra utspädningseffekten från den riktade emissionen.