BHG Group förvärvar Nordic Nest

Genom förvärvet förstärker BHG sin position ytterligare som den största online-aktören inom heminredning i Norden och skapar en plattform för breddat sortiment och tillväxt på nya geografiska marknader. Förvärvspriset motsvarar ett enterprise value om 1,8 miljarder kronor och köpeskillingen uppgår till 1,6 miljarder kronor, varav 1,0 miljarder kronor finansieras genom ett nytt banklån och resterande belopp med likvida medel. Köpeskillingen ska erläggas vid tillträde, vilket förväntas ske före slutet av 2020.

Nordic Nest har under de senaste åren vuxit kraftigt med god lönsamhet. Under det brutna räkenskapsåret 2020/21, som löper till den 31 mars 2021, uppskattas omsättningen nå drygt 1 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt (CAGR) om cirka 50 procent sedan 2016, och EBITDA uppgå till cirka 120 miljoner kronor.

Nordic Nest grundades 2002 i Kalmar under namnet Designonline och bytte under 2019 namn till Nordic Nest. Verksamheten, med cirka 200 anställda (FTE), erbjuder skandinavisk inredningsdesign online, med fokus på produkter för det dukade bordet. Under innevarande räkenskapsår förväntas bolaget leverera cirka en miljon ordrar till omkring 700 000 kunder. Produkterna säljs via tio webbutiker på tio språk. Produktportföljen består av mer än 220 premiumvarumärken och cirka 30 000 unika produkter. Nordic Nests huvudkontor och logistikcenter ligger i Kalmar, varifrån huvuddelen av distributionen sker.

– Vi har följt Nordic Nest under lång tid och är mycket imponerade av hur bolaget genom Bank Bergström och hans team har utvecklats till en klar ledare inom sitt segment i Norden, samtidigt som man har lyckats ta en ledande position också i övriga Europa och i Asien. Vi delar syn på entreprenörskap och online-ledarskap och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans i Norden och på nya marknader, säger Martin Edblad, en av BHG:s grundare och ansvarig för M&A i en presskommentar.

– Det har varit fem superroliga år med det enastående Nordic Nest-teamet under Banks ledning. Vi har också stor respekt för vad BHG skapat och är övertygade om att BHG och Nordic Nest kommer komplettera och sporra varandra i framtiden. Den industriella logiken är uppenbar, säger Nicklas Storåkers, avgående styrelseordförande i Nordic Nest.

Vd Bank Bergström och ledningen i Nordic Nest kommer fortsätta driva verksamhetens vidare expansion från Kalmar samt bibehåller ägande i bolaget. Nordic Nest kommer utgöra en ny vertikal inom BHG och konsolideras i segment Heminredning från och med 1 januari 2021.

Säljare av Nordic Nest är Nordstjernan, Philian Invest, Stella Capital, Jörgen Bödmar, Nicklas Storåkers samt ett antal mindre aktieägare.