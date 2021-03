Betalade men fick inga aktier

Realtid har i en serie artiklar berättat om hur aktier i solenergibolaget EEW Eco Energy World sålts till svenska privatpersoner de senaste två åren. Erbjudandena har gällt både det tidigare moderbolaget på Cypern och det nuvarande brittiska huvudbolaget.

Våren 2019 fick Daniel, som egentligen heter något annat, ett erbjudande om att köpa aktier i det den cypriotiska upplagan av EEW.

– Jag var inbjuden till ett möte i Bålsta. De bjöd på lunch och sa att bolaget skulle noteras fjärde kvartalet 2019 i London, berättar han.

En av dem som presenterade EEW var Jimmy Ededal, grundare av bolaget Eder förvaltning som enligt den egna hemsidan ”hjälper till med kapitalanskaffning och ägarspridningar av aktier”.

Daniel tyckte erbjudandet lät attraktivt. EEW hade enligt uppgift funnits sedan 2008, hade ett starkt track record och anledningen till att aktier såldes ut var att det krävdes en ägarspridning inför en börsnotering. Två år senare har EEW ännu inte noterats. Och Daniel har ännu inte ens fått de aktier han betalade drygt 50 000 kronor för.

– Eder förvaltning har kommit med olika förklaringar. Det har varit något problem med ett SEB-konto. Ja, jag vet faktiskt inte, säger Daniel.

När Realtid går igenom de bolagshandlingar och en avräkningsnota som Daniel fick ta del av 2019 framkommer uppgifter som pekar på att försäljningen skedde via ett bolag registrerat på Brittiska jungfruöarna. Enligt dokumenten som Daniel fick via Eder Förvaltning handlar det om bolaget BCX Invest Ltd som vid tiden uppgavs äga 95 procent av aktierna i EEW på Cypern.

Det stämmer inte med uppgifter från Cyperns bolagsregister där det framgår att EEW-grundaren Svante Kumlin är den enda registrerade ägaren.

Pengarna, drygt 50 000 kronor, skulle betalas in till ett helt annat bolag – till ett konto i en schweizisk bank som tillhörde bolaget EJB Trading AG.

Det speciella arrangemanget väcker många frågor. Det oklara läget förstärks av att EEW återkommande förnekat att bolaget skulle ha gett någon aktör i Sverige i uppdrag att sprida aktier.

Detta går stick i stäv med uppgifter från en rad svenska bolag. Jimmy Ededals affärskompanjon Lars Nicholls, med bolaget Elln Invest AB, har bland annat beskrivit sig som ”ombud på den svenska marknaden för ägarspridningen av EEWs aktier.” Även Alpha Nordic har öppet berättat om hur de marknadsför aktierna.

Om det som EEW och Svante Kumlin hävdar stämmer, har ovan nämnda aktörer ägnat sig åt aktiespridning utan uppdrag från bolaget. Man har dessutom felaktigt påstått att det är grundaren Svante Kumlin som säljer aktier för att få in fler ägare inför en notering.

Men samtidigt finns det inga uppgifter om att EEW vidtagit några åtgärder mot dessa aktieåterförsäljare med anledning av den ”oauktoriserade” marknadsföringen/försäljningen.

Tvärtom. När EEW för någon vecka sedan lanserade en ”private placement” om 150 miljoner kronor var det återigen Elln Invest, Eder Förvaltning och Alpha Nordic som fick presentera investeringsmöjligheten för sina respektive kunder. Memorandumet som mejlades ut kom från Boustead Renewables med svensken Jakob Kinde i spetsen. Boustead är EEW:s näst största ägare tillika den aktör som rattar bolagets private placement.

I egenskap av tidigare investerare, trots att han inte fått sina aktier, så var Daniel en av dem som fick information via mejl från Eder Förvaltning med ett erbjudande om att köpa fler aktier. Den här gången handlar det om aktier i det brittiska EEW-bolag som registrerades 2019 och som sedan dess ska ha tagit över verksamheten från bolaget på Cypern.

Realtid har ställt frågor till EEW och Svante Kumlin via PR-byrån Buchanan om uppgifterna från 2019 om försäljning av aktier via Brittiska jungfruöarna. Vi har hittills inte fått något svar.

Realtid har heller inte lyckats nå företrädare för EJB Trading i Schweiz för en kommentar.

Jimmy Ededal har tidigare berättat i ett mejlsvar till Realtid att han endast förmedlar information:

”Det är en nyemission som sköts av Boustead i UK, jag vidarebefordrar info endast till mina kunder så att de inte missar detta. Behövs inget tillstånd för att vidarebefordra info om nyemission”.