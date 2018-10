Banken som grundades när Strindberg föddes

Efter familjen Oddo är de anställda och familjen Bettencourt, som kontrollerar l'Oréal, de två största ägarna i banken. Realtid.se har träffat två av bankens representanter på besök i Stockholm.

Den oberoende investmentbanken grundades av en fransk mäklare i Marseille 1849, samma år som August Strindberg föddes.

Philippe Oddo, vd för Financial Group, är den femte generationen från familjen i banken. Under hans ledning har banken växt enormt, särskilt i Tyskland.

Philippe Oddo har också universitetsstudier i Tyskland bakom sig, mer specifikt vid universitetet i Köln. Han tog examen från HEC, motsvarigheten till Handelshögskolan i Frankrike.

– De mest begåvade franska barnen valde tyska som första språk i skolan. Det är bland annat ett arv från de Gaulle som ville att fransmännen skulle försonas med tyskarna, och att den unga generationen skulle läsa tyska i detta syfte. Själv har jag läst mycket mer tyska än engelska, säger Philippe Vantrimpont, specialist på fixed income (kreditstrategier) hos Oddo BHF, och som är på besök hos olika familjeägda bolag och institutionella investerare i Sverige.

Han arbetar på bankens kontor i Paris, ett av tre huvudkontor. De resterande två ligger i Düsseldorf och Frankfurt. Investmentbanken har även en permanent representant i Sverige, David-Anthony Carenco.

Oddo BHF satsar stort på Norden. Hittills har nordiska investerare placerat cirka 1 miljard euro hos banken.

Banken har under åren riktat in sig alltmer mot norra delen av Europa. Under de senaste åren har den varit på uppköpsrunda i Tyskland. Den köpte West LB banks Asset management i Düsseldorf under finanskrisen. En affär som dubblade Oddos storlek.

Därefter upptäckte Philippe Oddo att den största privata tyska banken Berliner Handels-und-Frankfurter Bank hade hamnat i vad som bäst kan beskrivas som en törnrosasömn. Oddo lyckades i konkurrens med det kinesiska riskkapitalbolaget Fosun köpa den tyska banken 2017.

Oddo BHF har 2 300 anställda, fördelade på 1 300 i Tyskland och 1 000 i Frankrike, och Europas näst största oberoende fondbolag som förvaltar mer än 62 miljarder euro. Fonderna är således större än Carmignacs fonder, som är mer kända i Sverige.

Carmignac förvaltar som en jämförelse 55 miljarder kronor.

300 av Oddo BHF:s anställda arbetar på kapitalförvaltningsavdelningen.

Investmentbanken har flera ben att stå på, bland annat alternativa investeringar. Där tar den nu in kapital till en riskkapitalfond på tre miljarder kronor, som enbart ska fokusera på sekundärmarknaden.

Banken har också 10 analytiker specialiserade på ”high yield”, olika obligationer som är högavkastande, men där risken också är högre, som förvaltar cirka 70 miljarder kronor.

Vantrimpont förklarar att banken varken är en värdedriven investerare i Warren Buffets stil eller en aktör som enbart fokuserar på tillväxtbolag.

Den viktigaste multipeln för Oddos analytiker är Roce (return on capital employed - avkastning på sysselsatt kapital).

Privatbanken har cirka 400 miljarder kronor under förvaltning.

– Vi är inriktade på att se till att kunden bevarar sitt kapital. Därför föredrar vi produkter med en viss säkerhetsmarginal.

Vad gäller portföljallokering tycker banken att amerikanska aktier är ”ett måste”.

– Vi förväntar oss att de amerikanska företagen rapporterar ännu bättre resultat nästa år. Europeiska aktier ser billiga ut med p/e-tal på 14-15. Tillväxtaktierna har gått väldigt bra.

Familjeägda Oddo BHF har även startat en riktig familjefond, med namnet Oddo Génération.

Fonden på drygt 9 miljarder kronor inriktar sig enbart på familjeägda bolag. Åtta procent har fonden allokerat till nordiska bolag, till exempel Wallenbergägda företag. Familjen Perssons H&M har däremot aldrig platsat i fonden, till skillnad från den spanska konkurrenten Inditex.

– Inditex och H&M har båda p/e-tal 20. Men Inditex är mer reaktiva och rörligare. De har också anpassat sin försäljning till den digitala världen, berättar fondens förvaltare Guillaume Delorme när Realtid.se ringer upp honom. Han är en av fyra analytiker och förvaltare på Oddo Génération.

Fonden köper in sig i familjebolag där en person, familj eller utomstående är tongivande, eller där familjen har en stor andel av sin förmögenhet. I Inditex, som ett exempel, har grundaren Amancio Ortega lämnat samtliga styrelser men han äger fortfarande 59 procent.

Fonden har därför också investerat i spanska bankjätten Santander trots att familjen Botin bara äger två procent av banken. Men vd:n Ana Patricia Botin, dotter till den före detta vd:n, ”tänker logiskt och klart och har stort inflytande”.

– Danske Bank har vi ägt i tio år. Vi har också lite AP Möller. Vi gillar att det är en familj som vill förändra, säger Guillaume Delorme.

Danske Bank har varit en bra investering. Aktien har under en tioårsperiod gått upp med 317 procent efter avgifter, samtidigt som det stora internationella indexet för 600 banker har ökat med 51 procent.

Hittills I år har Oddo Génération, som har ett stort innehav i Danske Bank, backat med en procent. Men de tio senaste åren har fonden ökat med 10,7 procent per år efter avgifter. Det är cirka fyra procentenheter bättre än jämförelseindex.

Oddo Génération äger för närvarande enbart aktier ett svenskt bolag, Ericsson, som stigit med 48 procent:

– Det är vår bästa aktie i år.

Nu satsar Guillaume Delorme på flygbolagen Easyjet, som grundades av grekcyprioten Stelios Haji-Ioannou, och Ryanair som grundades av familjen med samma namn.

Oddo driver även en midcap-fond på 2,5 miljarder euro.

Den har hittills gått upp 4,9 procent. Avgiften uppgår till en procent vid en investering om mer än 250 000 euro och två procent för ett mindre belopp. Vinstdelning om 20 procent tillkommer. På tio år har den ökat med 11,5 procent per år jämfört med 9,4 procent för MSCI Europe, som är jämförelseindexet.

Franska aktier som som banken investerat i är däcktillverkaren Michelin, det franska läkemedelsbolaget Ipsen, motsvarigheten till ABB Alstom, och ett bolag inom högteknologi, Safran.