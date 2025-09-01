Realtid
Swedbank startar investmentbank – har massrekryterat

Stein Husby, Sparebank 1 Markets vd och Bo Bengtsson, chef för Företag och institutioner på Swedbank. Foto: (Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Idag lanseras SB1 Markets, investmentbanken som samägs av Swedbank och SpareBank 1. Förhoppningen är att banken ska växa snabbt på bara några år.

Det var i mars i år som Swedbank (börskurs Swedbank) meddelade att de tillsammans med norska Sparebank 1 skulle bilda en gemensam investmentbank.

Nu är det arbetet klart vilket innebär att Swedbank nu är 20-procentiga ägare i den nya investmentbanken som startar sin verksamhet i dag.

 ”Lanseringen är en milstolpe för Swedbanks företagsaffär. Vi fortsätter att förse våra företagskunder och institutionella kunder med högkvalitativa tjänster och rådgivning genom SB1 Markets, säger Bo Bengtsson, chef för Företag och institutioner på Swedbank”, i en kommentar.

När Swedbank tog beslut om att tillsammans med Sparebank 1 starta en ny bank avslutade man också sitt samarbete med Kepler Chevreaux som pågått sedan 2017.

SB1 expanderar från Norge

SB1 Markets är nu verksamt i Sverige, Norge och USA. De erbjuder tjänster inklusive corporate finance, high-yield debt capital markets (DCM), equity capital markets (ECM), samt mäkleri, analys av aktier och företagsobligationer.

Swedbank
Swedbank vill se den nya investmentbanken växa. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
”SB1 Markets möter de framväxande behoven hos både företagskunder och institutionella kunder. Vi levererar högkvalitativa tjänster inom analys, rådgivning och exekvering genom erfarna team och en robust plattform”, säger Stein Husby, vd för SB1 Markets i en kommentar.

Företaget, där Swedbank äger 20 procent, har cirka 270 anställda, varav en fjärdedel arbetar i Sverige.

Flera nyrekryterade till banken

SB1 Markets fortsätter under samma namn i Norge. Den svenska filialen består av 101 anställda. Av dessa är 35 nyrekryterade medarbetare och övriga 66 personer anslutit från Swedbank, rapporterar Dagens industri.

Bland dessa nyrekryterade återfinns bland annat fastighetsanalytikern Albin Sandberg och småbolagsanalytikern Johan Eliason från Kepler Cheuvreux och råvaruanalytikern Johannes Grunselius från DNB. 

Till Di säger SB1 Markets nye Sverigechef Thomas Eriksson att antalet nyrekryteringar är den stora utmaningen för bolaget just nu. Många ska integreras i verksamheten.

Banken ska vara lönsam från start

Med totalt 40 analytiker ska den nya banken bevaka mer än 400 nordiska börsbolag. Av dessa är mer än 200 svenska, uppger Stein Husby till Di.

Banken ska också vara lönsam redan från start och inte behöva något nytt kapital. Målet är att man inom fem till sex år ska vara lika stor som den norska verksamheten.

”Enbart Sverige ska alltså vara större än 0,8 miljarder kronor om fem år. Antalet anställda i Sverige ska vara i nivå med vad vi i dag har i Norge”, säger Stein Husby till Di.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

