Idag lanseras SB1 Markets, investmentbanken som samägs av Swedbank och SpareBank 1. Förhoppningen är att banken ska växa snabbt på bara några år.
Swedbank startar investmentbank – har massrekryterat
Mest läst i kategorin
Klirr i kassan för anställda på fintechbjässen
Anställda på den brittiska fintech-koncernen Revolut kommer snart kunna sälja aktier i bolaget, rapporterar Financial Times. Bolagets värdering i de transaktioner som planeras ligger på 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 700 miljarder kronor, enligt tidningen. Måndagens besked till de anställda på Revolut var att de kommer att tillåtas att sälja upp till 20 procent av …
Miljardregn över Klarna-chefer – på ett villkor
Klarna kommer allt närmare börsen – och för företagets ledningsgrupp finns det även personliga skäl att hålla koll på processen. Klarna närmar sig sin länge emotsedda börsnotering i USA. Det är en affär som inte bara kan ge betaljätten en värdering på över 140 miljarder kronor. Den väntas också förvandla bolagets toppchefer till mångmiljonärer, skriver …
Stablecoins kan bli dyrt – för skattebetalare
Allt fler vill hoppa på stablecoin-tåget, särskilt efter att USA lättade på reglerna. Men en ansedd ekonom varnar för att det kan bli en dyr affär i slutändan. Den globala användningen av stablecoins har vuxit snabbt och uppgår nu till omkring 280 miljarder dollar. I takt med utvecklingen växer också oron för att dessa digitala …
M&A-vågen som kom av sig: "Viktig fallstudie"
Den italienska banksektorn har vibrerat av potentiella uppköp under de senaste månaderna. Men nu har det dykt upp hinder i vägen. Italien har under det senaste året varit centrum för flera uppmärksammade bankaffärer. I början av året talades det till och med om M&A-feber i sektorn. Men där det i början fanns tre stora potentiella …
Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl
När hundratals bankanställda i Australien fick ett mejl om att lämna tillbaka jobbdatorn utbröt stor förvirring. Snart stod det klart att de skulle få sparken. Australisk storbanken ANZ har hamnat i blåsväder. Fler än hundra högt uppsatta bankanställda fick av misstag mejl som instruerade dem att återlämna sina datorer. Det tvingade banken att erkänna att …
Det var i mars i år som Swedbank (börskurs Swedbank) meddelade att de tillsammans med norska Sparebank 1 skulle bilda en gemensam investmentbank.
Nu är det arbetet klart vilket innebär att Swedbank nu är 20-procentiga ägare i den nya investmentbanken som startar sin verksamhet i dag.
”Lanseringen är en milstolpe för Swedbanks företagsaffär. Vi fortsätter att förse våra företagskunder och institutionella kunder med högkvalitativa tjänster och rådgivning genom SB1 Markets, säger Bo Bengtsson, chef för Företag och institutioner på Swedbank”, i en kommentar.
Läs mer:
Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år. Dagens PS
När Swedbank tog beslut om att tillsammans med Sparebank 1 starta en ny bank avslutade man också sitt samarbete med Kepler Chevreaux som pågått sedan 2017.
SB1 expanderar från Norge
SB1 Markets är nu verksamt i Sverige, Norge och USA. De erbjuder tjänster inklusive corporate finance, high-yield debt capital markets (DCM), equity capital markets (ECM), samt mäkleri, analys av aktier och företagsobligationer.
”SB1 Markets möter de framväxande behoven hos både företagskunder och institutionella kunder. Vi levererar högkvalitativa tjänster inom analys, rådgivning och exekvering genom erfarna team och en robust plattform”, säger Stein Husby, vd för SB1 Markets i en kommentar.
Företaget, där Swedbank äger 20 procent, har cirka 270 anställda, varav en fjärdedel arbetar i Sverige.
Senaste nytt
Flera nyrekryterade till banken
SB1 Markets fortsätter under samma namn i Norge. Den svenska filialen består av 101 anställda. Av dessa är 35 nyrekryterade medarbetare och övriga 66 personer anslutit från Swedbank, rapporterar Dagens industri.
Bland dessa nyrekryterade återfinns bland annat fastighetsanalytikern Albin Sandberg och småbolagsanalytikern Johan Eliason från Kepler Cheuvreux och råvaruanalytikern Johannes Grunselius från DNB.
Missa inte:
Goldman Sachs vd optimist: Spår islossning. Dagens PS
Till Di säger SB1 Markets nye Sverigechef Thomas Eriksson att antalet nyrekryteringar är den stora utmaningen för bolaget just nu. Många ska integreras i verksamheten.
Banken ska vara lönsam från start
Med totalt 40 analytiker ska den nya banken bevaka mer än 400 nordiska börsbolag. Av dessa är mer än 200 svenska, uppger Stein Husby till Di.
Banken ska också vara lönsam redan från start och inte behöva något nytt kapital. Målet är att man inom fem till sex år ska vara lika stor som den norska verksamheten.
”Enbart Sverige ska alltså vara större än 0,8 miljarder kronor om fem år. Antalet anställda i Sverige ska vara i nivå med vad vi i dag har i Norge”, säger Stein Husby till Di.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.