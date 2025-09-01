Swedbank startar investmentbank – har massrekryterat

Det var i mars i år som Swedbank (börskurs Swedbank) meddelade att de tillsammans med norska Sparebank 1 skulle bilda en gemensam investmentbank.

Nu är det arbetet klart vilket innebär att Swedbank nu är 20-procentiga ägare i den nya investmentbanken som startar sin verksamhet i dag.

”Lanseringen är en milstolpe för Swedbanks företagsaffär. Vi fortsätter att förse våra företagskunder och institutionella kunder med högkvalitativa tjänster och rådgivning genom SB1 Markets, säger Bo Bengtsson, chef för Företag och institutioner på Swedbank”, i en kommentar.

När Swedbank tog beslut om att tillsammans med Sparebank 1 starta en ny bank avslutade man också sitt samarbete med Kepler Chevreaux som pågått sedan 2017.

SB1 expanderar från Norge

SB1 Markets är nu verksamt i Sverige, Norge och USA. De erbjuder tjänster inklusive corporate finance, high-yield debt capital markets (DCM), equity capital markets (ECM), samt mäkleri, analys av aktier och företagsobligationer.

Swedbank vill se den nya investmentbanken växa. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

”SB1 Markets möter de framväxande behoven hos både företagskunder och institutionella kunder. Vi levererar högkvalitativa tjänster inom analys, rådgivning och exekvering genom erfarna team och en robust plattform”, säger Stein Husby, vd för SB1 Markets i en kommentar.

Företaget, där Swedbank äger 20 procent, har cirka 270 anställda, varav en fjärdedel arbetar i Sverige.