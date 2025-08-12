Så kommer AI att förändra bankernas arbete

Artificiell intelligens har börjat användas i allt fler branscher, och användningen tros bara öka framöver.

Banksektorn är inget undantag.

Nu visar en rapport närmare hälften av allt arbete inom banksektorn kan förvandlas av AI till 2030, skriver Business Insider.

JP Morgan i framkant

Rapporten, som har tagits fram av konsultbolaget Thoughtlinks, pekar på att 44 procent av arbetsuppgifterna i branschen kommer att ”omdefinieras” av AI-teknik under de kommande fem åren.

Allra mest omfattande blir förändringarna inom teknik, ingenjörstjänster och infrastruktur, områden där upp till 55 procent av arbetet kan automatiseras eller struktureras om.

Alla typer av banker tros påverkas av AI-utvecklingens framfart. (Foto: Alberto Pezzali/AP/TT).

Men även front office-verksamhet påverkas. Inom kommersiell bankverksamhet väntas 49 procent av uppgifterna förändras, inom private banking 42 procent och inom investment banking 33 procent.

Bankerna på Wall Street rustar redan för omställningen. JP Morgan har rullat ut en egen stor språkmodell till sina 200 000 anställda.

