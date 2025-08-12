Att arbeta på bank i framtiden kommer att vara helt annorlunda jämfört med idag – på grund av AI. Det slår en ny rapport fast.
Så kommer AI att förändra bankernas arbete
Artificiell intelligens har börjat användas i allt fler branscher, och användningen tros bara öka framöver.
Banksektorn är inget undantag.
Nu visar en rapport närmare hälften av allt arbete inom banksektorn kan förvandlas av AI till 2030, skriver Business Insider.
JP Morgan i framkant
Rapporten, som har tagits fram av konsultbolaget Thoughtlinks, pekar på att 44 procent av arbetsuppgifterna i branschen kommer att ”omdefinieras” av AI-teknik under de kommande fem åren.
Allra mest omfattande blir förändringarna inom teknik, ingenjörstjänster och infrastruktur, områden där upp till 55 procent av arbetet kan automatiseras eller struktureras om.
Men även front office-verksamhet påverkas. Inom kommersiell bankverksamhet väntas 49 procent av uppgifterna förändras, inom private banking 42 procent och inom investment banking 33 procent.
Bankerna på Wall Street rustar redan för omställningen. JP Morgan har rullat ut en egen stor språkmodell till sina 200 000 anställda.
Berör befintliga arbetsuppgifter
Den är tänkt att fungera som en ”researchassistent” och har lyfts fram av AI-förespåkaren och vd:n Jamie Dimon som ett stort genombrott, skriver Forbes.
Goldman Sachs använder sin GS AI Assistant, och Citigroup har nyligen tillsatt en särskild ledningsgrupp för att driva koncernens AI-strategi.
Rapporten talar dock inte om hur många jobb som försvinner, utan fokuserar på hur befintliga arbetsuppgifter kommer att göras annorlunda.
Stora förändringar redan nu
Begreppet ”omdefinierad” innebär enligt Thoughtlinks att processen förändras i grunden genom automatisering, omstrukturering eller redesign.
I praktiken innebär detta att många manuella arbetsmoment försvinner. Att skapa Excel-dokument, skriva mejl och navigera i äldre system sker redan i dag snabbare med hjälp av AI-verktyg.
AI-assistenter kan sammanfatta kundmöten, analysera dokument och flagga policyavvikelser i realtid.
Kan ta fram analyser snabbt
Inom investment banking används generativ AI för att ta fram utkast till prospekt, pitchbooks och analyser baserade på historisk data och marknadsinformation.
Samtidigt betonas att slutgiltiga beslut – som prissättning i emissioner och relationer med företagsledningar – fortsatt kräver mänsklig erfarenhet och bedömning, skriver Business Insider.
