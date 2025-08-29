Paypal släppte igenom förfalskade autogiron

Paypal är en av världens stora betaljättar och används ofta för att överföra pengar mellan såväl privatpersoner som banker.

Därför har det också lockat till sig kriminella som försöker lura systemet.

Det lyckades de med i veckan genom en stor säkerhetsläcka som tvingade europeiska banker att stoppa obehöriga betalningar genom Paypal till ett värde av mer än 100 miljarder kronor, skriver BBC.

Tyskland särskilt drabbat

Händelsen beskrivs som en av de största störningarna i den digitala betalningssektorn på senare år och har fått särskilt stora konsekvenser i Tyskland.

Normalt sett ska Paypals system förhindra att bedragare som försöker skapa falska autogiron lyckas skicka dessa vidare till bankerna.

Paypal var tidigt på fintech-marknaden och har kunnat bygga upp en användarbas av hela världen. (Foto: AP/TT).

I slutet av förra veckan började dock obehöriga dragningar släppas igenom tillsammans med legitima betalningar.

När tyska sparbanker och andra långivare under måndagen registrerade miljontals misstänkta transaktioner stoppades betalningsflödet.

