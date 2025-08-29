Realtid
Paypal släppte igenom förfalskade autogiron

paypal
Bankerna fick kliva in med sina egna säkerhetssystem efter att de felaktiga autogirona upptäckts. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

En säkerhetssystem som slutade fungera ledde till att bedragare kunde lura Paypal. 100 miljarder kronor i felaktiga transaktioner fick blockeras av bankerna istället.

Paypal är en av världens stora betaljättar och används ofta för att överföra pengar mellan såväl privatpersoner som banker.

Därför har det också lockat till sig kriminella som försöker lura systemet.

Det lyckades de med i veckan genom en stor säkerhetsläcka som tvingade europeiska banker att stoppa obehöriga betalningar genom Paypal till ett värde av mer än 100 miljarder kronor, skriver BBC.

Tyskland särskilt drabbat

Händelsen beskrivs som en av de största störningarna i den digitala betalningssektorn på senare år och har fått särskilt stora konsekvenser i Tyskland.

Normalt sett ska Paypals system förhindra att bedragare som försöker skapa falska autogiron lyckas skicka dessa vidare till bankerna.

Paypal var tidigt på fintech-marknaden och har kunnat bygga upp en användarbas av hela världen. (Foto: AP/TT).
I slutet av förra veckan började dock obehöriga dragningar släppas igenom tillsammans med legitima betalningar.

När tyska sparbanker och andra långivare under måndagen registrerade miljontals misstänkta transaktioner stoppades betalningsflödet.

Tog ett tag innan systemet återställdes

Enligt uppgifter till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung rörde det sig om belopp på minst hundratals miljoner euro, men totalsumman kan ha uppgått till över tio miljarder euro, eller över 100 miljarder kronor.

Den tyska sparbanksföreningen DSGV bekräftade omfattande störningar i betalningsflödena och uppgav att incidenten fått stor påverkan på transaktioner i hela Europa.

Betalningar till och från Paypal ska ha fungerat normalt igen från tisdagsmorgonen.

Aktien föll efter beskedet

Tyska finansinspektionen BaFin informerades om händelsen, liksom tillsynsmyndigheten i Luxemburg, där Paypal har sitt europeiska huvudkontor.

”Vi identifierade snabbt orsaken och arbetar nära våra bankpartners för att säkerställa att alla konton har uppdaterats”, sa Paypals talesperson, enligt Reuters.

Enligt källor inom banksektorn var orsaken ett tillfälligt avbrott i Paypals interna säkerhetssystem.

Ändå föll Paypals aktie på börsen med nästan två procent när nyheten blev känd.

Frågetecken återstår

För bankerna innebär incidenten betydande merarbete med att kontrollera och återställa kundernas konton.

Bolaget har inlett ett nära samarbete med sina bankpartners för att säkerställa att samtliga konton korrigeras och att liknande situationer inte upprepas.

Även om problemen nu uppges vara lösta återstår frågetecken kring hur säkerhetssystemet kunde fallera i så stor omfattning och vilka ytterligare kostnader som incidenten kan medföra för banker och betaljätten själv.

