Anställda på den brittiska fintech-koncernen Revolut kommer snart kunna sälja aktier i bolaget, rapporterar Financial Times.
Klirr i kassan för anställda på fintechbjässen
Mest läst i kategorin
Swedbank startar investmentbank – har massrekryterat
Idag lanseras SB1 Markets, investmentbanken som samägs av Swedbank och SpareBank 1. Förhoppningen är att banken ska växa snabbt på bara några år. Det var i mars i år som Swedbank (börskurs Swedbank) meddelade att de tillsammans med norska Sparebank 1 skulle bilda en gemensam investmentbank. Nu är det arbetet klart vilket innebär att Swedbank …
Miljardregn över Klarna-chefer – på ett villkor
Klarna kommer allt närmare börsen – och för företagets ledningsgrupp finns det även personliga skäl att hålla koll på processen. Klarna närmar sig sin länge emotsedda börsnotering i USA. Det är en affär som inte bara kan ge betaljätten en värdering på över 140 miljarder kronor. Den väntas också förvandla bolagets toppchefer till mångmiljonärer, skriver …
Stablecoins kan bli dyrt – för skattebetalare
Allt fler vill hoppa på stablecoin-tåget, särskilt efter att USA lättade på reglerna. Men en ansedd ekonom varnar för att det kan bli en dyr affär i slutändan. Den globala användningen av stablecoins har vuxit snabbt och uppgår nu till omkring 280 miljarder dollar. I takt med utvecklingen växer också oron för att dessa digitala …
M&A-vågen som kom av sig: "Viktig fallstudie"
Den italienska banksektorn har vibrerat av potentiella uppköp under de senaste månaderna. Men nu har det dykt upp hinder i vägen. Italien har under det senaste året varit centrum för flera uppmärksammade bankaffärer. I början av året talades det till och med om M&A-feber i sektorn. Men där det i början fanns tre stora potentiella …
Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl
När hundratals bankanställda i Australien fick ett mejl om att lämna tillbaka jobbdatorn utbröt stor förvirring. Snart stod det klart att de skulle få sparken. Australisk storbanken ANZ har hamnat i blåsväder. Fler än hundra högt uppsatta bankanställda fick av misstag mejl som instruerade dem att återlämna sina datorer. Det tvingade banken att erkänna att …
Bolagets värdering i de transaktioner som planeras ligger på 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 700 miljarder kronor, enligt tidningen.
Måndagens besked till de anställda på Revolut var att de kommer att tillåtas att sälja upp till 20 procent av sina aktier, för att öppna för nya investerare, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor som tagit del av dokumentet som skickats ut.
Revolut skriver till tidningen att erbjudandet är en del av målet att låta anställda tjäna pengar och att en process för andrahandsförsäljning av aktier som tilldelats anställda är på gång.
”Vi kommer inte kommentera ytterligare förrän det är slutfört”, tillägger Revolut.
Uppgifterna kommer sedan det den gångna veckan rapporterats av bland annat Reuters och The Wall Street Journal att den svenska fintechkoncernen Klarna är på väg att påbörja processen med en börsnotering i New York, där siktet uppges vara inställt på värderingar på i runda slängar 120-140 miljarder kronor.
Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.