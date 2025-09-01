Klirr i kassan för anställda på fintechbjässen

Bolagets värdering i de transaktioner som planeras ligger på 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 700 miljarder kronor, enligt tidningen.

Måndagens besked till de anställda på Revolut var att de kommer att tillåtas att sälja upp till 20 procent av sina aktier, för att öppna för nya investerare, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor som tagit del av dokumentet som skickats ut.

Revolut skriver till tidningen att erbjudandet är en del av målet att låta anställda tjäna pengar och att en process för andrahandsförsäljning av aktier som tilldelats anställda är på gång.

”Vi kommer inte kommentera ytterligare förrän det är slutfört”, tillägger Revolut.

Uppgifterna kommer sedan det den gångna veckan rapporterats av bland annat Reuters och The Wall Street Journal att den svenska fintechkoncernen Klarna är på väg att påbörja processen med en börsnotering i New York, där siktet uppges vara inställt på värderingar på i runda slängar 120-140 miljarder kronor.