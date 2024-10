Klarna toppar listan som Europas ledande talangfabrik

Bank & Fintech

Klarna siktar på aktiehandel – vill "riva ner barriärerna"

Den svenska betaljätten Klarna verkar förbereda sig för att ge sig in på aktiemarknaden med en ny handelsplattform. Något som antas vara ett sätt att bereda mark inför den kommande börsintroduktionen. Enligt en intern annons söker Klarna just nu efter ett team som ska utveckla ett verktyg för att köpa och sälja aktier via företagets …