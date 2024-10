JP Morgan stämmer checkbedragare efter viral film 

I augusti hade JP Morgan Chase ett tekniskt fel som snabbt uppmärksammades på Tiktok och spreds i virala filmer.

När kunder satte in ogiltiga checkar i bankomater kunde de plötsligt ta ut 1 000-tals dollar.

Viralt på Tiktok

Felet uppmärksammades på Tiktok med filmer som blev virala där personer hade mängder med dollarsedlar i handen.

”Bedrägeri är ett brott som påverkar alla och undergräver förtroendet för banksystemet”, säger JP Morgans talesperson Drew Pusateri i ett uttalande till Reuters.

Investmentbanken har nu lämnat in fyra stämningar i federala domstolar i Los Angeles, Houston och Miami mot två personer och två företag som har tagit ut och behållit 661 000 dollar.

Enbart i Houston-fallet tog en man ut drygt 290 000 dollar efter att en oidentifierad medbrottsling deponerat en förfalskad check på 335 000 dollar i en bankomat. Det rapporterar CNBC.

Kräver återbetalning

Alla fyra stämningarna anklagar svarandena för att ha brutit mot sina insättningsavtal och begär återbetalning av de felaktigt uttagna pengarna, samt bankens extra kostnader.

Check är fortfarande ett vanligt betalningssätt i USA, trots att allt fler går över till digitala lösningar. Enligt Nasdaqs Global Financial Crime Report stod just checkbedrägerier för närmare 27 miljarder dollar under förra året.

JP Morgan säger att de täppte till säkerhetshålet några dagar efter att det upptäcktes.

