Jamie Dimon ser slutet – hon är favorit att ta över

Makrovändning gynnade bitcoin – men festen blev kort

Bitcoin var uppe på all time high innan det vände ned med resten av marknaden. Ett gäng makrohändelser senaste tiden har gynnat bitcoin. Bitcoin nådde under onsdagen ett nytt all time high – 109 000 dollar – innan den sjönk återigen när resten av marknaden vände ned till följd av att räntorna steg, rapporterar CNBC. …