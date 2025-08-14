Betaljätten Klarna redovisar en rörelseförlust för andra kvartalet på 46 miljoner dollar. Det kan jämföras med förlusten på 19 miljoner dollar ett år tidigare.
Fortsatt förlust för Klarna
Intäkterna steg från 661 miljoner dollar till 823 miljoner dollar.
Kreditförlusterna, inklusive befarade framtida förluster, steg till 174 miljoner dollar från 106 miljoner dollar motsvarande kvartal 2024.
Klarna, som firar 20-årsjubileum i år, har nu 111 miljoner aktiva kunder, 790 000 anslutna handlare och 1 miljon dollar i intäkt per anställd.
”Strategiska integrationer med ledande betalningsleverantörer och våra partnerskap med några av världens största handlare utökar Klarnas räckvidd och accelererar vår tillväxt. Samtidigt är vår växande kundbas fortsatt sund, med fler kunder än någonsin som betalar i tid”, säger Klarnas vd och medgrundare Sebastian Siemiatkowski, enligt ett pressmeddelande.
Den 14 mars i år blev det, efter en tids spekulationer, klart att Klarna registrerat sig för börsintroduktion i USA.
Klarna siktade på att dra in 10 miljarder kronor i samband med en notering på New York-börsen, rapporterade Bloomberg med hänvisning till källor i början av mars. Man spådde att noteringen skulle bli en av årets största inom finanssektorn.
Noteringen sköts dock upp på grund av den ekonomiska oro som skapades av USA:s president Donald Trumps tullutspel.
I slutet av juli kom dock uppgifter om att Klarna förbereder sig för att återuppta planerna på att notera sig på New York-börsen.
Enligt Sky News uppgifter ska noteringen ske i höst.