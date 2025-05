Europas banker utnyttjar marknadsoron: "Exceptionellt"

De amerikanska investmentbankerna har redan visat att de har kunnat dra nytta av marknadsoron genom tradingverksamheten.

Nu står det klart att det också gäller de europeiska bankerna.

De har nämligen rapporterat sina starkaste tradingresultat på över ett decennium, till följd av den marknadsoro som uppstått efter Donald Trumps återkomst till Vita huset, skriver Bloomberg.

Kunde utnyttja volatiliteten

Banker som UBS, Barclays, BNP Paribas, Société Générale och Deutsche Bank drog tillsammans in 13 miljarder euro under första kvartalet 2025 från handel med aktier och räntepapper.

Siffran överträffar alla tidigare kvartalsresultat sedan åtminstone 2015.

Drivkraften bakom framgången var Trumps snabbt införda handelstullar och oförutsägbara ekonomiska utspel som skakade om globala marknader.

Deutsche Bank är en av bankerna som har gjort fina resultat på tradingsidan under Q1. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)

Resultatet blev ökad volatilitet och rekordhög aktivitet från investerare som sökte säkrare placeringar eller ville dra nytta av prisrörelser i aktier, obligationer och valutor.

UBS rapporterade en ökning på nästan 30 procent i tradingintäkter jämfört med samma period föregående år och uppnådde 2,5 miljarder dollar (cirka 2,3 miljarder euro) i intäkter från den delen. Frankrikes största bank, BNP Paribas, slog sitt eget rekord med 2,8 miljarder euro i tradingintäkter.

”Vi såg en enorm ökning i kundaktivitet och volatilitet i början av april. Vissa dagar översteg handelsvolymerna de vi såg under pandemin med cirka 30 procent, vilket är exceptionellt”, sa UBS vd Sergio Ermotti under en telefonkonferens, enligt Financial Times.

