DNB säger upp anställda – igen

dnb
DNB-vd:n Kjerstin Braathen behövde ge sina anställda ett tufft besked. (Foto: Terje Bendiksby/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Personalstyrkan ska bantas med 100 tjänster för att organisationen ska bli effektiv. Det meddelade den norska storbanken DNB i veckan.

DNB den största banken i Norge, med en över 200 år gammal historia.

Nu går dock banken igenom en tid av förändring.

DNB aviserar nu för ytterligare personalneddragningar mindre än ett år efter den omfattande bantning som då innebar att 500 tjänster försvann, skriver Dagens Næringsliv.

Missa inte: DNB-anställd förskingrade miljontals kronor i flera år. Realtid

Behöver anpassa organisationen

Den här gången handlar det om omkring 100 tjänster inom avdelningen för teknik och tjänster, där cirka 3 700 personer i dag arbetar med IT-system, drift och säkerhet.

DNB startade sin verksamhet redan 1822 som Christiania Sparbank. (Foto: Ole Berg-Rusten/AP/TT).

Enligt banken är åtgärden nödvändig för att anpassa organisationen till tekniska förändringar och för att effektivisera verksamheten inom områden som kundkännedom, penningtvättsbekämpning och operativ säkerhet.

”För att vara väl rustade för framtiden måste vi anpassa vår struktur och hitta mer effektiva sätt att möta kundernas behov”, säger kommunikatören Lukas Loeb till Dagens Næringsliv.

Missa inte: ”Vi måste ta relationen på allvar” – bankchefen varnar Norge. Dagens PS

Anställda erbjuds avgångsvederlag

De anställda som berörs erbjuds avgångsvederlag som varierar med anställningstid. För personer med kortare anställning erbjuds tre månadslöner.

De som har arbetat på DNB i över tio år kan få upp till sex månadslöner. Därutöver ingår en lönegaranti för den som inte hittar nytt arbete efter ersättningsperioden.

”Vi har stor respekt för att sådana förändringar skapar osäkerhet, och det är inte något vi tar lättvindigt. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa en ordnad process och god uppföljning av både de direkt berörda, de förtroendevalda och resten av organisationen”, säger Lukas Loeb.

Missa inte: Storbank i domstol: Lurade sina guldkunder. Dagens PS

Beredda att gå till domstol

Fackliga företrädare uppger att banken avsätter betydande medel till frivilliga lösningar.

Samtidigt markerar de att man inte kommer acceptera uppsägningar och är beredda att driva frågan juridiskt om det skulle bli aktuellt.

Missa inte: Domstol stoppar dolda kostnader i DNB:s billeasing. Realtid

