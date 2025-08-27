DNB säger upp anställda – igen

DNB den största banken i Norge, med en över 200 år gammal historia.

Nu går dock banken igenom en tid av förändring.

DNB aviserar nu för ytterligare personalneddragningar mindre än ett år efter den omfattande bantning som då innebar att 500 tjänster försvann, skriver Dagens Næringsliv.

Behöver anpassa organisationen

Den här gången handlar det om omkring 100 tjänster inom avdelningen för teknik och tjänster, där cirka 3 700 personer i dag arbetar med IT-system, drift och säkerhet.

DNB startade sin verksamhet redan 1822 som Christiania Sparbank. (Foto: Ole Berg-Rusten/AP/TT).

Enligt banken är åtgärden nödvändig för att anpassa organisationen till tekniska förändringar och för att effektivisera verksamheten inom områden som kundkännedom, penningtvättsbekämpning och operativ säkerhet.

”För att vara väl rustade för framtiden måste vi anpassa vår struktur och hitta mer effektiva sätt att möta kundernas behov”, säger kommunikatören Lukas Loeb till Dagens Næringsliv.

