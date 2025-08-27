Personalstyrkan ska bantas med 100 tjänster för att organisationen ska bli effektiv. Det meddelade den norska storbanken DNB i veckan.
DNB säger upp anställda – igen
DNB den största banken i Norge, med en över 200 år gammal historia.
Nu går dock banken igenom en tid av förändring.
DNB aviserar nu för ytterligare personalneddragningar mindre än ett år efter den omfattande bantning som då innebar att 500 tjänster försvann, skriver Dagens Næringsliv.
Behöver anpassa organisationen
Den här gången handlar det om omkring 100 tjänster inom avdelningen för teknik och tjänster, där cirka 3 700 personer i dag arbetar med IT-system, drift och säkerhet.
Enligt banken är åtgärden nödvändig för att anpassa organisationen till tekniska förändringar och för att effektivisera verksamheten inom områden som kundkännedom, penningtvättsbekämpning och operativ säkerhet.
”För att vara väl rustade för framtiden måste vi anpassa vår struktur och hitta mer effektiva sätt att möta kundernas behov”, säger kommunikatören Lukas Loeb till Dagens Næringsliv.
Anställda erbjuds avgångsvederlag
De anställda som berörs erbjuds avgångsvederlag som varierar med anställningstid. För personer med kortare anställning erbjuds tre månadslöner.
De som har arbetat på DNB i över tio år kan få upp till sex månadslöner. Därutöver ingår en lönegaranti för den som inte hittar nytt arbete efter ersättningsperioden.
”Vi har stor respekt för att sådana förändringar skapar osäkerhet, och det är inte något vi tar lättvindigt. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa en ordnad process och god uppföljning av både de direkt berörda, de förtroendevalda och resten av organisationen”, säger Lukas Loeb.
Beredda att gå till domstol
Fackliga företrädare uppger att banken avsätter betydande medel till frivilliga lösningar.
Samtidigt markerar de att man inte kommer acceptera uppsägningar och är beredda att driva frågan juridiskt om det skulle bli aktuellt.
