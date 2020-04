Bank of England utökar kriskontot         

Uppgifterna om den brittiska centralbankens senaste sätt att mota krisen kommer från Financial Times.

Bank of England utökar tillfälligt kriskontot kallat “Ways and Means Facility”. Exakt hur stor ökningen blir är inte officiellt. Under finanskrisen 2008 blev den tillfälliga utökningen 20 miljarder pund.

Syftet att är kunna finansiera extra utgifter utan att behöva låna på obilgationsmarknaderna.