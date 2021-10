Balder ökar ytterligare i Entra – budpliktsbud nästa steg

Balder förvärvade i dag ytterligare 610 059 aktier i Entra. Efter köpet äger Balder totalt 61 320 119 aktier i Entra. Det motsvarar 33,67 procent av antal aktier och röster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av ovanstående kommer Balder inom fyra veckor att lämna ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Entra. Budpliktsbudet ska minst motsvara det högsta som Balder betalt för aktier i Entra under de senaste sex månaderna.

Balder har som högst betalat 202,5 NOK per aktie efter avdrag för utdelning i Entra som utbetalades i oktober 2021.

– Balder har sedan tidigare kommunicerat att vi föredrar att Entra fortsätter att vara noterat på Oslo Börs. Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud, säger Balders vd Erik Selin i en skriftlig kommentar.

Den 27 augusti kommunicerade Castellum att man förvärvat cirka 21,4 miljoner aktier i det norska fastighetsbolaget Entra där man sedan tidigare var storägare.

Castellum köpte även 931 617 aktier i marknaden under juli och augusti.

Efter affären i augusti ägde Castellum 55,8 miljoner aktier, vilket motsvarade 30,64 procent av kapital och röster i Entra. Nu har alltså Balder gått om, som nu äger 33,67 procent.



Det har varit en riktig huggsexa kring Entra sedan buden från både SBB och Castellum avvisade. Det ledde till att SBB kastade in handduken och i somras sålde sitt innehav, med en bra vinst, till just Castellum. Även då avtalades en kurs om 210 norska kronor per aktie.



Under andra kvartalet fortsatt Balder att köpa aktier i Entra och meddelade i sin Q2-rapport att man då kontrollerade 32,7 procent av aktierna i Entra.

