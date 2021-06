Antalet konkurser på rekordlåg nivå 

UC:s statistik för maj månad visar att konkurserna inom samtliga av de stora branscherna i UCs statistik har minskat, jämfört med maj i fjol. Även i jämförelse med maj 2019 syns en positiv trend där antalet konkurser i nuläget är lägre än innan pandemin slog till.

Inom detaljhandeln har konkurserna minskat med 41 procent sedan samma tidpunkt 2020, och med 34 procent sedan 2019. Inom transportsektorn är motsvarande siffror 36 procent för 2020 och 38 procent för 2019.

Den bransch som fortsatt sticker ut är hotell- och restaurangbranschen. Sedan i maj i fjol har konkurserna minskat med 24 procent, men i jämförelse med 2019 har konkurserna ökat med 32 procent.

Även om trenden visar på minskat antal konkurser, så är det flera branscher som kan få det tufft framöver, enligt UC:s bedömning.

– Ett orosmoln i ekonomin framöver gäller småföretagare som kommer att behöva återbetala skatteanstånden under 2022. De lättnader som branschen hittills tagit del av kan leda till en baksmälla. Enligt småföretagarnas riksförbund är skulden i snitt 1 miljon per företag, vilket blir mycket pengar som ska återbetalas på kort tid från företag med lönsamhetsproblem. De företag som drabbades hårdast under pandemin är också de som kommer att få svårast att betala tillbaka, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en skriftlig kommentar.