Amasten lägger bud på SSM – SBB accepterar

Samhällsfastighetesbolag Amasten Fastighets AB vill öka sitt innehav i SSB från dagens 29,6 procent till 100 procent och har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande om cirka 400 miljoner kronor till aktieägarna i SSM Holding att förvärva samtliga aktier i SSM. Erbjudandet värderar SSM till cirka 568 miljoner och budvärdet om 400 miljoner kronor exkluderar Amastens nuvarande innehav. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera erbjudandet, med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, vilket motsvarar 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM, vilket värderar varje aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020 och till 9,76 kronor baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

– Att med kassaflöden från Amastens befintliga fastighetsbestånd kunna delfinansiera nyproduktion av kostnadseffektiva och högkvalitativa Riki-hus med kort byggnationstid skapar en spännande framtid och en god affär för aktieägare och intressenter. Vi bedömer att cirka 2 000 hyresrätter kan utvecklas från SSM:s projektportfölj för egen långsiktig förvaltning, kommenterar Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, i pressmeddelandet.

Vid utgången av det andra kvartalet 2020 omfattade Amastens fastighetsbestånd 143 fastigheter till ett värde om 8 263 miljoner kronor. Acv totalen var 92 procent bostadsfastigheter. I Amastens projektportfölj finns 967 hyresrätter. Det var i januari 2020 som Amasten blev delägare i SSM.

Amasten har anlitat ABG Sundal Collier och Swedbank som finansiella rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med erbjudandet.