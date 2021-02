Ålandsbankens vd: "Vårt bästa kvartalsresultat någonsin"

De totala intäkterna uppgick till 40,1 miljoner euro (36,4).

Räntenettot uppgick till 14,9 miljoner euro (14).

Provisionsnettot blev 18,5 miljoner euro (16,3).

Rörelsekostnaderna uppgick till 27,8 miljoner euro (25,5).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 12,3 miljoner euro (10,9).

Rörelseresultatet blev 12,3 miljoner euro (9,1).

Nettoresultatet blev 9,8 miljoner euro (7,2).

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 euro.

-Under fjärde kvartalet genererar vi en avkastning på eget kapital om 13,6 procent och vårt bästa kvartalsresultat någonsin, 12,3 miljoner euro. Fortsatta starka inflöden av förvaltat kapital under kvartalet innebär att volymen under året växt med 17 procent till 7 436 miljoner euro. Vi kan därmed redovisa rekordvolymer på varje rad, då även vår inlåning (3 605 miljoner euro) och vår utlåning (4 378 miljoner euro) växt under året med 7 procent, säger vd Peter Wiklöf.



Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2021 kommer att vara i nivå med 2020.