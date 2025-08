Sparkades från Volvo – nu säljer han för 60 miljarder

Lämnar 120 år gammal verksamhet

Bakom affären står italienska finansfamiljen Agnelli, ättlingar till Fiats grundare, som genom sitt holdingbolag Exor äger 27 procent av Iveco. Familjen har gått med på att sälja sin andel till Tata, skriver Bloomberg.

På så vis drar sig familjen tillbaka från en verksamhet som de lanserade 1903, när den italienska biltillverkaren rullade ut sitt första kommersiella fordon.

Ivecos aktieägare ska få 14,10 euro per aktie från Tata-delen av uppdelningen, plus en extraordinär utdelning på uppskattningsvis 5,50-6,00 euro per aktie från Leonardo-transaktionen.

Det skulle ge nettolikvid på upp till 20,10 euro per aktie jämfört med onsdagens stängningskurs på 19,01 euro i Milano, enligt Bloomberg.

Ivecos aktie har mer än dubblats under 2025, drivet av stigande värderingar för försvarsrelaterade tillgångar.

Minimal påverkan på Volvo och Scania

Trots affärens storlek bedömer analytiker att Tatas övertagande av Iveco inte kommer att få någon större påverkan på dynamiken på den europeiska lastbilsmarknaden.

”Om en kinesisk tillverkare hade kommit in som ägare hade det varit ett större hot mot de mer etablerade spelarna”, säger en anonym analytiker till Dagens Industri.

Iveco är visserligen en av Europas och Sydamerikas största tillverkare av lätta lastbilar, men inom den tunga kategorin – där Volvo och Scania är stora – är det italienska bolaget en relativt liten aktör med en europeisk marknadsandel på strax under 8 procent.

Oroliga investerare

Den planerade affären väntas slutföras under andra kvartalet 2026, efter nödvändiga regulatoriska godkännanden.

Tata Motors aktie föll 3,5 procent i Mumbai på onsdagen före tillkännagivandet, vilket Bloomberg tolkar som uttryck för investerarnas oro kring förvärvet.

