Relevance får ny försäljningschef

Relevance Communication Nordic (börskurs Relevance), RLVNC, förstärker sin ledning genom att rekrytera Oskar Sardi till rollen som Chief Revenue Officer.

Han har redan en plats i styrelsen sedan våren 2024 men får nu även ett operativt ansvar för att utveckla bolagets intäktsströmmar och affärsområden.

Har mer än 20 års erfarenhet

”Att vi lyckas knyta till oss en person av Oskars kaliber är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. Han kommer att bli en viktig pusselbit för vår fortsatta utveckling och bidra både till att utveckla befintliga intäktsströmmar och att skapa helt nya affärsmöjligheter”, säger Fredrik Lundberg, vd på RLVNC.

Sardi har mer än två decenniers erfarenhet av att bygga och leda digitala säljteams, och hans inträde sker i ett läge då RLVNC växer trots en utmanande annonsmarknad.

Hittills i år har bolaget dragit in nästan 20 miljoner kronor i intäkter.

”Enorm potential

”Jag ser en enorm potential i RLVNC:s varumärken och affärsmodell. Med den starka räckvidd bolaget redan har och det engagemang som finns internt, är jag övertygad om att vi kan skapa nya intäktsmöjligheter och stärka erbjudandet ytterligare för både läsare och annonsörer”, säger Oskar Sardi.

Bolaget driver Dagens PS, Realtid, News55 och E55, som tillsammans når i genomsnitt 3,5 miljoner unika användare varje månad med kostnadsfri och målgruppsanpassad journalistik.

