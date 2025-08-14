Många mediebolag brottas med en svag annonsmarknad. Trots detta var Q2 ett nytt kvartal med tillväxt för Relevance Communication.
Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"
Relevance Communication Nordic (börskurs Relevance) kunde redovisa bibehållen tillväxt och ett positivt rörelseresultat före avskrivningar under årets andra kvartal, även om ökningen var relativt liten.
”Det har varit mer utmanande än vi trott, med många medieinvesteringar som skjutits upp eller ställts in. Men med tanke på läget måste jag vara nöjd med att vi ändå växer och fortsätter visa positiva EBITDA-siffror”, säger vd:n Fredrik Lundberg.
Börjar få fäste
Omsättningen ökade med cirka 400 000 kronor under kvartalet till nästan 20 miljoner kronor för första halvåret. Bolaget nådde i genomsnitt 3,5 miljoner unika användare per månad under perioden.
Fredrik Lundberg framhåller att räckvidden bygger på en tydlig positionering: affärspress helt utan betalväggar och utan särintressen.
”Det börjar få ordentligt fäste nu att allt vårt innehåll är tillgängligt för alla, och det gör oss unika. Samtidigt strävar vi efter att allt vårt innehåll som erbjuds till läsarna ska vara datastyrt och relevant”, säger han.
”En stjärnrekrytering”
Relevance har också gjort högprofilerade rekryteringar. Nyligen presenterades Oskar Sardi som ny CRO, med ansvar för att öka och bredda intäkterna.
”Oscar är en av Sveriges mest erfarna på digitala intäkter och nyhetssajter. Det är en riktig stjärnrekrytering och ett kvitto på att vi har något väldigt bra på gång”, säger Lundberg.
Fått många läsare
Tidigare under året värvade man också Viggo Cavling, som med formatet Perfect Weekend redan har nått en stor publik.
”Jag konstaterar att de två mest lästa artiklarna i juli i hela koncernen var skrivna av Viggo, så det är jättekul att han når sina läsare så snabbt”, säger Fredrik Lundberg.
Han ser med tillförsikt fram emot det andra halvåret, som historiskt sett är starkare för både Relevance och branschen som helhet.
”Vi går in i hösten med full fart, energi och bibehållen tillväxt”, sammanfattar Lundberg.