PodX kliver in på USA-marknaden – köper stort poddnätverk

Svenska podcastkoncernen PodX meddelar att man köper majoriteten av det amerikanska poddnätverket Lemonada Media. Enligt Bloomberg uppgår värdet på affären till omkring 30 miljoner dollar.

Det amerikanska nätverket står bakom en rad podcasts som exempelvis Wiser Than Me med skådespelaren Julia Louis-Dreyfus och Confessions of a Female Founder med Meghan, hertiginnan av Sussex.

Lemonada Media kommer fortsatt att verka under sitt egna varumärke med nuvarande ledning, anställda, talanger samt partners.

Första steget in i USA

Förvärvet innebär att PodX gör entré på den amerikanska marknaden – ett viktigt steg enligt vd Patrick Svensk.

”När affären är genomförd tar vi ett stort steg mot att förverkliga vår vision om att bli ett internationellt podcastföretag. Den kommer att stärka vårat utbud och vår närvaro på den viktiga amerikanska marknaden”, säger han i ett pressmeddelande.

Medgrundaren Fredrik Said kommer tidigare från Acast. (Foto: PodX)