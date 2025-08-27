Efter att den amerikanska staten köpt in sig i Intel frågar sig många om det ska köpas mer. Nu svarar finansministerna att Nvidia inte är på inköpslistan – men att det finns annat som intresserar USA.
Nvidia är inte av intresse för köpsuget USA
Den amerikanska staten har gått in som 10-procentig ägare i chiptillverkaren Intel vilket fått marknaderna att hoppa till.
Många har sedan dess frågat sig om det ovanliga draget att från statligt håll köpa andelar i privata bolag kommer följas av fler förvärv av andelar. Särskilt inom just chipindustrin där USA har strategiska och militära intressen.
På en direkt fråga om USA var intresserade av att köpa in sig i chipgiganten Nvidia svarade finansminister Scott Bessent i en intervju under onsdagen med Fox Business att: ”Jag tror inte att Nvidia behöver ekonomiskt stöd. Det verkar inte vara aktuellt just nu”.
USA vill bli självförsörjande
I samma intervju sa Scott Bessent att det kan finnas andra industrier som är av intresse för framtida förvärv.
”Det kan finnas andra industrier där vi vill vara med och omforma. Till exempel varvsindustrin eller liknande, det finns kritiska industrier där vi måste vara självförsörjande i USA”, sa han.
Under tisdagen sa USA:s handelsminister Howard Lutnick till CNBC att de överväger möjligheterna att investera i försvarsindustrin, till exempel Lockheed Martin.
Men i intervjun med Fox News menade Scott Bessent att det inte är något som ligger nära till hands just nu.
”Jag vet inte om vi behöver ta andelar i försvarsföretag. Vi får se om försvarsföretagen uppfyller sitt uppdrag när det gäller att tillhandahålla tillräckliga och snabba leveranser till den amerikanska militären, i motsats till en överbetoning på aktieägarna”.
Statens inblandning får kritik
Den nya strategin där staten öppnar upp för köp i bolag har splittrat opinionen. Inte minst bland republikanerna.
”Den amerikanska federala regeringen borde inte köpa företag”, säger bland annat representanten Don Bacon, republikan från Nebraska, till Fox News Digital.
I näringslivet har det också uttryckts kritik mot den nya inblandningen på marknaden. Investerare är oroliga för vilka bolag som kommer att vara föremål för uppköp och hur sådana kan späda ut det befintliga aktieinnehavet i bolagen.
”Det skapar ett dåligt prejudikat om presidenten bara kan ta 10 procent av ett företag genom att hota vd:n”, säger James McRitchie, en privat investerare och aktieägaraktivist i Kalifornien som äger Intel-aktier till Investing.com.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
