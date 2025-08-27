Realtid
Realtid.se
Affärer

Nvidia är inte av intresse för köpsuget USA

Scott Bessent har inte ögon för Nvidia. Men väl för andra bolag. Foto: ( Magnus Lejhall/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Efter att den amerikanska staten köpt in sig i Intel frågar sig många om det ska köpas mer. Nu svarar finansministerna att Nvidia inte är på inköpslistan – men att det finns annat som intresserar USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den amerikanska staten har gått in som 10-procentig ägare i chiptillverkaren Intel vilket fått marknaderna att hoppa till.

Många har sedan dess frågat sig om det ovanliga draget att från statligt håll köpa andelar i privata bolag kommer följas av fler förvärv av andelar. Särskilt inom just chipindustrin där USA har strategiska och militära intressen.

Läs även:
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning. Dagens PS

På en direkt fråga om USA var intresserade av att köpa in sig i chipgiganten Nvidia svarade finansminister Scott Bessent i en intervju under onsdagen med Fox Business att: ”Jag tror inte att Nvidia behöver ekonomiskt stöd. Det verkar inte vara aktuellt just nu”.

USA vill bli självförsörjande

I samma intervju sa Scott Bessent att det kan finnas andra industrier som är av intresse för framtida förvärv.

”Det kan finnas andra industrier där vi vill vara med och omforma. Till exempel varvsindustrin eller liknande, det finns kritiska industrier där vi måste vara självförsörjande i USA”, sa han.

Under tisdagen sa USA:s handelsminister Howard Lutnick till CNBC att de överväger möjligheterna att investera i försvarsindustrin, till exempel Lockheed Martin.

ANNONS

Missa inte:
Statligt ägande i Intel – ett sista halmstrå? Dagens PS

Men i intervjun med Fox News menade Scott Bessent att det inte är något som ligger nära till hands just nu.

”Jag vet inte om vi behöver ta andelar i försvarsföretag. Vi får se om försvarsföretagen uppfyller sitt uppdrag när det gäller att tillhandahålla tillräckliga och snabba leveranser till den amerikanska militären, i motsats till en överbetoning på aktieägarna”.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Statens inblandning får kritik

Den nya strategin där staten öppnar upp för köp i bolag har splittrat opinionen. Inte minst bland republikanerna.

”Den amerikanska federala regeringen borde inte köpa företag”, säger bland annat representanten Don Bacon, republikan från Nebraska, till Fox News Digital.

Intel gav Trump blodad tand – nu vill han ha mer. Realtid

I näringslivet har det också uttryckts kritik mot den nya inblandningen på marknaden. Investerare är oroliga för vilka bolag som kommer att vara föremål för uppköp och hur sådana kan späda ut det befintliga aktieinnehavet i bolagen.

ANNONS

”Det skapar ett dåligt prejudikat om presidenten bara kan ta 10 procent av ett företag genom att hota vd:n”, säger James McRitchie, en privat investerare och aktieägaraktivist i Kalifornien som äger Intel-aktier till Investing.com.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IntelNvidiaUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS