Klarna jagar kapital inför börsnoteringen

Svenska börsen leder nordisk IPO-boom

Den nordiska marknaden för börsnoteringar har vaknat till liv under 2024. Sverige står för huvuddelen av uppgången. Investeringsbanker och rådgivare är nu optimistiska inför 2025. Den nordiska marknaden för börsnoteringar har fördubblats under 2024. Totalt genomfördes 20 börsnoteringar (IPO:s) i Norden under året, jämfört med 10 noteringar året innan. Den svenska marknaden dominerade utvecklingen med …