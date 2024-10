Klarna säljer av sin brittiska låneportfölj

Affärer

Hälsobolaget tar in 125 miljoner dollar – siktar mot börsen

Maven, som fokuserar på kvinno- och familjehälsa, har fått in 125 miljoner dollar i en ny investeringsrunda. Hälsobolaget värderas nu till 1,7 miljarder dollar. Grundaren Kate Ryder ser stor potential framåt. Maven tog in 90 miljoner dollar senast i slutet av 2022 och har sedan starten för tio år sedan samlat in över 425 miljoner …