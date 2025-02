Glöm smartklockan – svenska smartringen vill ta över

Affärer

Bostäder spås bli hetaste investeringssegmentet

Bostadsfastigheter går om industri som det mest attraktiva investeringssegmentet på den svenska fastighetsmarknaden under 2025. Skiftet sker samtidigt som marknaden visar tydliga tecken på återhämtning. Lägre räntor och förbättrade finansieringsmöjligheter banar väg för fortsatt återhämtning på den svenska fastighetsmarknaden under 2025, enligt en ny rapport från CBRE. Efter en markant uppgång under 2024 spår fastighetsrådgivaren …