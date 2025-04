Från paria till guldkalv – försvarsindustrins revansch

Tar tid att bygga upp

I den klassiska vapenstaden Karlskoga lyser ljuset i fabrikerna dygnet runt – men kapaciteten räcker inte till för att möta efterfrågan.

Trots de omfattande satsningarna kommer det att dröja innan industrins kapacitet kan möta den explosionsartade efterfrågan.

Saabs affärsområdeschef Görgen Johansson konstaterar att det tar två till tre år att fyrdubbla produktionskapaciteten för markstridsvapen.

”Att få nya maskiner på plats, ordna lokaler och hantera hela kedjan med underleverantörer tar tid”, säger han till SVT Nyheter – och tillägger att det kan ta upp till tio år att bygga kapacitet för att svara mot EU:s investeringsplaner på 800 miljarder euro.

Geopolitisk kappsegling

Niklas Alm, ställföreträdande generalsekreterare på Säkerhets- och försvarsföretagen, beskriver situationen som akut.

”Top of mind just nu är att leverera, leverera, leverera. Företagen har väldigt mycket att göra och det gäller alla typer av bolag inom vår bransch. Nästan alla segment har ökat omsättningen ganska radikalt under de senaste åren”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Den dramatiska tillväxten drivs av ett förändrat säkerhetsläge i Europa och en växande insikt om behovet av självförsörjning. EU-kommissionen har lagt fram planer för investeringar på 800 miljarder euro i försvarskapacitet fram till 2030.

”Ryssland har, med sin krigsekonomi, förmåga att producera lika mycket på tre månader som alla Natos medlemsländer gör på ett år”, varnar Kubilius enligt DN.

Historisk möjlighet

Allt fler ifrågasätter också den tidigare beroendeställningen till USA.

Kubilius uttrycker detta träffande när han frågar varför 500 miljoner européer ska vara beroende av 350 miljoner amerikaner för att skydda sig mot 150 miljoner ryssar.

För svensk industri innebär skiftet en historisk möjlighet.

Sverige har runt 380 företag som tillverkar försvarsmateriel – varav cirka 80 bedriver export, skriver Arbetet. På så vis står landet väl positionerat i en bransch som på bara några år har gått från etiskt problematisk till strategiskt nödvändig.