Deloitte kapar bonusar efter minskad vinst

Även partnernas ersättningar påverkas negativt. Företagets totala vinster för räkenskapsåret låg under budget, även om de något överträffade fjolårets nivåer.

Utöver bonusneddragningarna begränsas årets löneökningar till i genomsnitt 2,9 procent, en markant nedgång från de fem procent som gavs föregående år.

Löneökningarna ligger därmed också under den brittiska inflationstakten, som uppgick till 3,4 procent i mars enligt Office for National Statistics, skriver The Telegraph.

Skär ner på anställda

Antalet befordringar reduceras kraftigt till cirka 5 500 medarbetare, jämfört med 6 800 året innan och över 7 000 året dessförinnan.

Detta speglar en bredare trend bland de fyra stora revisionsfirmorna, som alla kämpar med att anpassa sig till en minskad efterfrågan efter pandemins konsultboom.

Trots nedskärningarna framhåller Deloitte att andra delar av verksamheten utvecklats bättre. Företagets skatte- och juridikverksamhet har presterat över förväntan, och de anställda inom dessa områden kommer därför att få sina fulla bonusar.

Lyfter fram andra förmåner

Deloitte planerar också att förändra sin bonusmodell. Från och med i år kommer ersättning i högre grad att baseras på hur väl den specifika affärsenheten presterat, snarare än enbart på individuell prestation och företagets totala resultat.

Företaget understryker att man trots nedskärningarna fortsatt värdesätter sina anställda och hänvisar till förmåner som privat sjukförsäkring, förbättrade familjepolicys och flexibla arbetsformer.

