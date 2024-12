Carlsberg får äntligen lämna Ryssland

Affärer

Kåpan expanderar med miljardköp av Heimstaden

Tjänstepensionsbolaget Kåpan har via dotterbolaget Hemvist Bostadsfastigheter AB förvärvat tre nybyggda bostadsfastigheter i Sundbyberg av Heimstaden Bostad. Affären omfattar ett värde på 1,16 miljarder kronor. Fastigheterna går under namnet Brygghuset 1, 2 och 3 och färdigställdes under 2023. De består av 380 lägenheter med en total boyta på 18 515 kvadratmeter, samt 1 605 kvadratmeter …