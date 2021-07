44 miljarder till svenska teknikbolag 2020 – 1 procent till bolag grundade av kvinnor

Närmare 44 miljarder kronor investerades i svenska teknikbolag under 2020, varav 88 procent gick till bolag grundade av män, 11 procent till bolag grundade av både kvinnor och män. Kapitalet som gick till mixade team ökade därmed jämfört med 2019 då andelen uppgick till 6 procent. Däremot gick endast 1 procent av kapitalet till bolag grundade av kvinnor, vilket är ungefär samma andel som tidigare år. Sammanlagt genomfördes 822 investeringar i bolag grundade av män, 125 i bolag med mixade team och 53 i bolag grundade av kvinnor. Det visar en kartläggning av fördelningen av riskkapital i 1 000 svenska teknikbolag under 2020 som DI Digital genomfört.

Här är de största investeringarna

Northvolt, Klarna, Doktor.se, Voi och Automile var de bolag grundade av män som tog in de fem största investeringar under 2020, mellan 720 miljoner kronor och 10 miljarder kronor. Swedish Algae Factory, 1928 Diagnostics, PS of Sweden, Wesport och Addressya var de bolag grundade av kvinnor som tog in mest kapital under 2020, mellan 17 miljoner kronor och 53 miljoner kronor.

Privatägda kapitalbolag investerar inte i bolag grundade av kvinnor

Av de 1 000 bolag som kartlagts var 5,2 procent grundade av kvinnor, 12,5 procent av både kvinnor och män och 82,3 procent av män. Den fördelning speglas inte av fördelningen av det investerade kapitalet. Statliga Almi Invest, som stod under perioden för den största andelen investeringar, investerade i 124 bolag grundade av män, 39 med mixade team samt 12 bolag grundade av kvinnor. Hos Propel Kapital, som är kopplat till inkubatorn Sting, visar fördelningen investeringar i 18 mixade team, 16 bolag grundade av män och 6 bolag grundade av kvinnor. Även Chalmers Ventures investerade i alla segment. Hos de privat-ägda riskkapitalbolag som DI Digital kartlagt, nämligen Creandum, EQT, Brightly och Northzone, gjordes inga investeringar i bolag grundade av kvinnor.

Här finns hela kartläggningen >> https://bit.ly/Didigitalkartläggning2020