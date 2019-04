2018 rekordår för buy out-affärer

Under 2018 investerades det för det högsta beloppet någonsin under ett kalenderår. “Särskilt den svenska marknaden har varit intressant för utländska investerare” säger Joachim Høegh-Krohn, Managing Director på Argentum.

Inom det nordiska buyout-segmentet investerades det för totalt 13,3 miljarder euro i sammanlagt 148 transaktioner under 2018. Det är det högsta investerade kapitalet någonsin under ett kalenderår. Jämfört med 2017 är det en ökning om 67 procent.

Det skriver det norska riskkapitalbolaget Argentum i sin rapport "The state of Nordic private equity 2018”.

Ökningen beror främst på några riktigt stora transaktioner och ett ökat intresse från icke-nordiska aktörer.

– Private equity-investeringarna är höga i Norden, eftersom kapitalet har ökat under flera år och investeringsklimatet är bra här. Därtill minskade investeringarna något under 2015 och 2016, för att sedan öka under 2017 och 2018, säger Joachim Høegh-Krohn, Managing Director på Argentum.

Bland de stora transaktionerna märks framförallt EQT:s uppköp av hörapparatstillverkarna Sivantos och Widex och CVC Capital Partners uppköp av det finska hälsoföretaget Mehiläinen.

– EQT, Nordic Capital, Altor och Triton tillhör de största investerarna, säger Joachim Høegh-Krohn.

Det är tydligt att utländska buyout- och venturefonder visar ett ökat intresse för nordiska företag. Icke-nordiska aktörer genomförde totalt 116 investeringar i Norden 2018. Det motsvarar knappt 30 procent av alla investeringar som gjordes under året och de investerade 57 procent av det totalt investerade kapitalet.

– Norden har traditionellt betraktats som en stabil marknad och särskilt den svenska marknaden har varit intressant för utländska investerare. Det är också tänkbart att Brexit och handelskriget ökar intresset för Norden ytterligare, säger Joachim Høegh-Krohn.

Den genomsnittliga transaktionen låg på 90 miljoner euro. Förra året låg den på 61 miljoner euro och jämfört med 2016 är den mer än dubbelt så stor. Ungefär 60 procent av det totala kapitalet investerades i de tio största transaktionerna, uppskattar Argentum. Bortsett från dessa låg den den genomsnittliga transaktionen på cirka 38 miljoner euro. De flesta transaktioner, 47 procent, låg på mellan 10 och 50 miljoner euro.

Dock märktes en lägre aktivitet under andra halvåret 2018 inom både uppköp och investeringar. En global ekonomisk osäkerhet på grund av internationella handelskonflikter, fallande aktiemarknad och stigande räntor är en av huvudorsakerna. Frågan är om det är en trend som är här för att stanna. Troligen kommer osäkerheten att påverka marknaden under 2019.

– Aktiviteten i år har hittills varit hög och vi tror att investeringarna fortsätter under 2019 så länge finansmarknaden håller sig stabil, säger Joachim Høegh-Krohn.