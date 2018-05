Ovanligt stark rapport från Fundedbyme

Fundedbyme grundades 2011 och var då det första så kallade ägarbaserade crowdfundingbolaget i Sverige som låter privatpersoner att investera i onoterade startup-bolag via en onlineplattform. Men bolaget har dragits med oroväckande stora förluster sedan starten. Kanske skymtar det en vändning nu?

Fundedbyme redovisar ett resultat för helåret 2017 på -2,7 miljoner kronor, medan resultatet efter skatt blev -5,9 miljoner. Det är en ganska stor förbättring jämfört med 2016 då bolaget omsatte knappt 4,2 miljoner och förlusterna uppgick till drygt 10,5 miljoner.

"(...) Jag är mycket glad över att se att siffrorna pekar i rätt riktning med en minskad förlust, ökad omsättning och en hög tillväxt imedlemsantal. Vår strategiska konsolidering leder till organisk och strategisk tillväxt av medlemmar, intäkter, affärer och marknadsställning. Därför utesluter vi inte fler strategiska förvärv om de rätta uppstår (...), skriver Daniel Daboczy, vd och medgrundare, i sitt vd-ord.

Med förvärvet av finans- och startupnischade konsultbolaget Laika Consulting, som Realtid.se berättat om tidigare, så uppgick nettomsättningen (proforma) till 38,5 miljoner, med ett resultat på -2,7 miljoner och en soliditet på 51 procent.

"Bolaget ser tillbaka på ett år av god tillväxt, stark efterfrågan på marknaden och har även fått klarhet i vägen framåt genom förslaget på ny lagstiftning [som föreslås i den nya crowdfunding-utredningen som presenterades i mars]. Fundedbyme har sett ett expansivt inflöde av kunder som letar efter investeringsmöjligheter och vill investera", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Förra året fick företaget, som det beskriver som en målstolpe, över 100.000 nya registerarade investerarmedlemmar på sin plattform. I början av april gick antalet till 110.400. Totalt genomfördes 33 startup-kampanjer på plattformen och samtliga rundor har stängts utifrån uppsatta finansieringsmål, enligt bolaget.

I december 2017 genomförde bolaget även sin tredje emission på den egna plattformen. Rundan stängdes enligt plan på 20 miljoner kronor, vilket gav bolaget 867 nya delägare, främst privatpersoner. Totalt har bolaget nu 1.400 delägare. Inför emissionen värderades Fundedbyme till 250 miljoner. Pengarna från den framgångsrika emissionenska ska räcka i två år, enligt bolagets CMO Michaela Berglund.

I en intervju med Realtid.se i april sa hon att bolaget räknat med fortsatt stark tillväxt under 2018. Redan under första kvartalet hade tolv rundor stängts på plattformen, jämfört med totalt 33 rundor under hela 2017. Nu är målet att vända till svarta siffror i slutet av året.

– Vi har en förhoppning om att göra det i slutet av året, då vi har lågsäsong under sommaren. Kollar man på 2017 så gjorde vi en förlust på 5,8 miljoner, jämfört med 10 miljoner året innan. Det är en stor förbättring, sa hon till Realtid.se i april.