Fundedbyme vill lämna Mexiko

Michaela Berglund är nytillträdd marknadschef, CMO, på crowdfundingbolaget Fundedbyme med huvudkontor i Stockholm. Hon efterträder Hanna Metsis.

Michaela Berglund är från Uppsala och är utbildad inom ekonomi och marknadsföring vid stadens universitet. De senaste åren har hon bott i London och bland annat jobbat på PR- och marknadsbolaget MarketOne som global marknadsföringschef med marknadsansvar för kunder som amerikanska it-jättarna Oracle och Adobe.

Hon stannade i 1,5 år och drev därefter egen firma från den brittiska huvudstaden och hjälpte företag med sin marknadsföring; allt från mediebolag, kaffebolag, till stylistföretag och arkitektbyråer i Stockholm och London.

– Jag gillar att arbeta med mindre bolag. Det är i linje med min samhällssyn. Jag tycker incitamenent för bra företagande i Sverige kan förbättras. I England är det mycket lättare att starta företag. Det finns bland annat väldigt förmånliga skatteavdrag för att hjälpa små bolag att etablera sig.

Hon lockades av Fundedbyme för att det demokratiserar investerarkapital, enligt henne.

– I den traditionella riskkapitalbranschen är bara en procent av investerarna kvinnor. På vår plattform är samma siffra 45 procent. De investerar dock bara en tredjedel så mycket som männen per investering. Men här krävs åtminstone inga särskilda nätverk för att bli delägare.

Michaela Berglund tilltalades också av bolagets "platta organisation", vilket är sällsynt även på mindre företag i England som är mer hierarkiska.

– Här går det snabbare att komma till beslut och det är lättare att förbättra arbetet. Samtidigt siktar vi på en notering och behöver gå mot en mer traditionell struktur vad gäller beslutsfattande och hur vi delar information. Alla [aktieägare] måste till exempel informeras samtidigt i och med en notering.

Vad ser ni för fördelar med att gå till börsen?

– Ur ett tillväxtperspektiv är det fördelaktigt. Det kan också leda till att vi får in mer kapital så småningom, samt hjälpa oss ur konsolideringssynvinkel. FundedByMe har dessutom redan över 1.400 delägare och verkar redan i mångt och mycket som ett noterat bolag.

Hur kommunicerar ni med så många delägare?

– Vi har en regelbunden dialog med dem via vår Facebookgrupp och per mejl samt via fysiska möten. Oftast är de positiva till informationen och till det vi gör. Men ibland ställer de frågor, vilket vi uppskattar. Vi försöker vara förebilder kring hur man kommunicerar med många delägare och använder dem som ambassadörer.

Hur ser era årsstämmor ut?

– Vi bjuder in samtliga [delägare], men alla är inte delaktiga lokalt och en del bor inte i Sverige. Det ser vi som ett resultat av att de är uppdaterade och inte behöver få all information samlade på ett ställe. Vår målsättning är att vara "the good guys of finance" och att vara så transparenta som möjligt.

Som ny CMO på Fundedbyme har Michaela Berglund i likhet med sin föregångare Hanna Metsis som målsättning att göra crowdfunding folkligt.

– Vi tror att vi har något på kornet. Även du som bor i mindre städer ska kunna kan vara med på "the next unicorn". Sedan finns det ju alltid risker med nystartade bolag. Vi vill blir bättre på att föra ut det, men också berätta att det är en unik investeringsmöjlighet. Sverige har över två miljoner ”medelsvenssons” som historiskt sett inte varit några affärsänglar, och det vill vi ändra på.

Vad kan du tillföra bolaget?

– Jag är väldigt driven och ganska konkret i det jag gör och tror att bolaget kommer att nå ut ytterligare. Att förklara vad crowdfunding är och hur det fungerar är mitt främsta mål.

Hur stor budget har du?

– Det kan jag tyvärr inte gå ut med. Men vi gjorde en framgångsrik nyemission och ett av löftena till våra delägare var att jobba aktivt med marknadsföring.

Under året ska bolaget genomföra flera event. Senast höll de ett hos Aktiespararna i Karlstad för kvinnliga sparare. Det är viktigt att vara lika mycket ute i landet som att synas i Stockholm, enligt Michaela Berglund. Bolaget riktar även mycket information till nyregistrerade användare "för att säkerställa att de har all information de behöver från start".

Konkurrensen på crowdfunding-området har hårdnat. Fundedbyme var 2011 först ut i Sverige med konceptet digitalt. Men sedan dess har det vuxit fram en rad liknande bolag. Tydligaste utmanaren är Pepins i Nacka som också låter privatpersoner att investera i startups. Michaela Berglund pekar även på Tessin och Invesdor som "starka branschkollegor".

De väljer dock något mognare bolag än Fundedbyme och låter privatpersoner investera i ett holdingbolag som i sin tur står som ägare av den kapitalsökande startupen.

Michaela Berglund välkomna konkurrens och fler svenska crowdfunding-aktörer. Befintliga plattformar är inte heller donationsbaserade eller för bolag i det allra tidigaste skedet. Desto fler plattformar som uppstår, ju mer accepterat, utbrett och känt blir också branschen för en större allmänhet, säger hon.

Vad är er "usp"?

– Vi är väldigt entreprenörsvänliga sett till hur vi tar betalt. Vi ställer inte heller krav på att äga en del av bolagen eller att vara involverade. Vi tror istället på att låta dem göra det de gör bäst själva.

Pepins låter privatpersoner investera i ett holdingbolag för att bespara startups många delägare?

– Vi tycker exakt motsatsen här. Att ha ett holdingbolag som ägare tar bort hela poängen med många delägare, skapar onödig komplexitet, ger crowdfundingbolaget makten och tar bort direktinflytandet som många investerare trots allt vill ha.

– Och många av de bolagen som kommer till oss värderar inte bara pengarna, utan vill även bygga ett "community" med "brand-ambassadörer" i form av människor som verkligen tror på varumärket.

Men är det inte krångligt med informations-spridning till väldigt många delägare?

– Nej, det är inga problem med dagens kommunikations-möjligheter. Det finns dessutom mycket bra digitala aktieägartjänster. Sedan kan man ju alltid göra som vissa och hyra en stor arena och inkliudera festligheter för årsstämman om man vill (skratt).

Sedan starten 2011 har Fundedbyme förmedlat över 500 miljoner kronor via sin plattform. Bolaget tar ut en förmedlingsavgift på 20.000 kronor och uppåt från företag som vill söka kapital via crowdfunding-plattformen.

I december förra året gjorde bolaget sin tredje crowdfundingkampanj. Rundan stängdes enligt plan på 20 miljoner kronor och bolaget fick 867 nya delägare (totalt 1.400), nästan uteslutande privatpersoner.

Fundedbyme värderades inför emissionen till 250 miljoner kronor (post money). Pengarna ska räcka i minst två år, öronmärkta för noteringsförberedelser, expansion och marknadsföring.

Michaela Berglund tror på stark tillväxt under 2018. Hon pekar på att bolaget redan under första kvartalet stängt tolv rundor, jämfört med totalt 33 rundor under helåret 2017.

När vänder ni till svarta siffror?

– Vi har en förhoppning om att göra det i slutet av året, då vi har lågsäsong under sommaren. Kollar man på 2017 så gjorde vi en förlust på 5,8 miljoner, jämfört med 10 miljoner året innan. Det är en stor förbättring.

Nu har plattformen 110.400 användare, en ökning med över 10.000 användare sedan i mitten på november förra året. Bolaget utesluter inte uppåt 200.000 medlemmar före sommaren. Kännedom och intresse för konceptet sprids främst via rekommendationer från användare.

I höstas marknadsförde bolaget dock sin emission med affischer i Stockholms tunnelbana som visade unga människor med plåster i pannan och som höll släggor framför ansiktet. Det skulle symbolisera att bolaget står för något annat och att det "disruptar" eller slår sönder traditionella investerings-strukturer.

– Vi ser stora murar som behöver rivas. Finansbranschen behöver förbättras och förändras och till det behövs vår hjälp. Vi frågade marknaden om de ville vara våra ”släggor” och hjälpa oss riva ner murar. Det verkar som om folk älskade greppet, säger Michaela Berglund.

Har ni analyserat hur den kampanjen föll ut?

– Det är svårt att mäta analog marknadsföring, men affischerna blev nedrivna och folk tog hem dem för att de tyckte att de var coola. Och att vi stängde vår emission i förtid talar för sig.

Fundedbyme har den senaste tiden etablerat kontor i både Warszawa och Dubai. Sedan tidigare har bolaget även kontor och lokala plattformar i Mexiko City, Malaysia och Singapore – samt närvaro i Finland genom ett samarbete med den finska crowdfunding-plattformen Privanet.

De utländska kontoren drivs som "joint venture"-filialer eller "franchise" med lokal personal. De är mellan två till fem anställda på respektive utländskt kontor. Fundedbyme tar en ägarandel i varje joint venture-enhet, som även betalar en månadslicens.

– Från början öppnade vi själva kontor, men det blev oerhört kostsamt. Det här är ett bättre upplägg där vi låter lokala aktörer driva verksamheterna på sitt sätt, säger Michaela Berglund.

Hon får inte avslöja hur stora ägarandelar bolaget tar i filialerna. Hon berättar dock att det varierar och att det är inräknat i bolagets värdering på 250 miljoner kronor.

Senaste kontorsetableringen slog upp portarna i början av mars i Warszawa. Polen har stark tillväxt och Google har dessutom öppnat ett "Google Campus" som är namnet på techjättens eget entreprenörsnätverk. Fundedbyme kör nu under en månad en lanseringskampanj på detta campus.

Michaela Berglund tror också att det finns ett stort intresse för polska startups även i Sverige.

– En färsk rapport konstaterar att väldigt många av de nystartade bolagen i Polen är intresserade av söka internationellt kapital. Samtidigt är värderingarna oftast mycket lägre än här.

Bolaget har dock ännu inte lanserat några crowdfunding-sajter i varken Polen eller Dubai. Den polska sajten går dock live i vår. Bland de utländska plattformarna har flest rundor slutförts i Malaysia. Sämst har det gått för Mexiko-kontoret som sköts av en person.

– Det är inte jättestor aktivitet där. Men det finns en sajt med några "case", men det har inte stängts några rundor än.

Är Mexiko-filialen nedläggningshotad?

– Fundedbyme drar sig sannolikt ur Mexiko, då utrullningen där inte skett enligt plan

I Sverige har Fundedbyme även flera partnerskap. I november inledde bolaget ett samarbete med entreprenören Isabella Löwengrips nystartade techhubb. Tanken är att hubbens startups ska lockas att söka kapital via Fundedbyme:s plattform. Hittills har ett bolag gjort det: Qurant som erbjuder digital företagshälsovård.

Fundedbyme har även ett samarbete med fondkommissionären Nord fondkommission.

– Vi är intresserade av starka partnerskap och lanserade ett par samarbeten med dem i slutet av förra året. Det kommer med all säkerhet dyka upp flera sådana [partnerskap] sporadiskt. Deras erbjudande om låneobligationer kan vara attraktivt för flera av de bolagen vi jobbar med.