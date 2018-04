"Man får inte stagnera"

På onsdagen stod det klart att Ingmar Rentzhog säljer sitt livsverk Laika Consulting, en finansnischad kommunikationsbyrå, till crowdfundingbolaget Fundedbyme. Nu ska han fokusera på sitt klimatprojekt We don't have time. "Man måste förnya sig för att inte stagnera", säger han till Realtid.

Fundedbyme är Nordens största crowdfundingplattform som låter privatpersoner investera i onoterade startups. Bolaget har sedan ett år tillbaka varit inne i en kraftig expansionfas och öppnat franchaise-kontor i bland Warszawa och Dubai senaste tiden. Målet är att vända till svara siffror i slutet av året och notera sig på börsen 2019, sa bolagets nya CMO i en intervju med Realtid.se nyligen.

På onsdagen stod det klart att Fundedbyme nu även köper kommuniktationsbyrån Laika Consulting. Köpeskillingen är inte offentliggjord. Genom förvärvet uppges Fundedbyme dubbla sitt investerarnätverk till närmare 250.000 medlemmar. Förvärvet finansieras genom en kontant del samt med en emission av nya aktier i Fundedbyme. Bolagen räknar med att tillsammans omsätta runt 40 miljoner under det första gemensamma verksamhetsåret.

Ingmar Rentzhog, som även är krönikör på Realtid.se, startade Laika Consulting 2004 och varit den finansnischade kommunikationsbyråns vd sedan dess. Nu säljer han sitt livsverk och lämnar vd-posten. Byrån behåller dock sitt namn och inriktning även efter uppköpet.

– Efter 14 år känns det såklart ganska märkligt. Men jag tror att man måste förnya sig ibland för att inte stagnera. Vi är fem delägare i byrån, varav jag var den största och de andra jobbar kvar även framöver. Tillsammans med Fundedbyme dubblar vårt investerarnätverk och vi får en digital infrastruktur som gör att vi kan expandera [byrån].

Varför valde ni att sälja bolaget till Fundedbyme?

– Vi har samarbetet med dem sedan 2012. Laika har startup-kunder som är i behov av kapital och av att kommunicera sina kapitalanskaffningar och vi har redan tidigare hjälpt crowdfunding-case på Fundedbyme. Samarbetet har alltid fungerat väl och vi ser att vi kompletterar varandra. De har digital infrastruktur och vi har konsultkompetens inom främst finans.

Ingmar Rentzhog sitter redan i Fundedbymes styrelse och ska fortsätta med det även efter försäljningen. Han får också en roll som strategisk rådgivare åt bolagets kunder.

Fundedbyme har dragits med stora förluster som 2016 uppgick till 10 miljoner kronor, men som under helåret 2017 nästan halverades till 5,8 miljoner kronor. Ingmar Rentzhog menar att det handlar om att bygga volym.

– När man får det kommer också pengarna. Laika och Fundedbyme kommer tillsammans att omsätta drygt 40 miljoner under [det första gemensamma verksamhetsåret], baserat på bolagens performa redovisning.

Vad är det du gillar med Fundedbyme?

– Man tänker nytt och öppnar investerarmarknaden för betydligt fler än de som köper och säljer aktier, samtidigt som det blivit ett allt mer internationellt bolag [med franchisekontor på flera platser i världen]. Jag crowdfundade själv 9,5 miljoner på Fundedbymes plattform i januari till min nya startup "We don't have time" som fick in 430 delägare från 15 länder som nu är mina ambassadörer som hjälper mig att bygga mitt nya bolag.

Ingmar Rentzhogs startup "We don't have time" vill hejda klimatförändringarna i tid. Startupen ska få världens företagsledare och politiker att prioritera klimatkrisen "som problem nummer ett", berättar han. Han beskriver det som ett socialt nätverk för alla som bryr sig om klimatfrågan. En funktion kommer att liknar Tripadvisor där medlemmar av nätverket kan betygsätta beslutsfattares arbete för klimat och hållbarhet.

– Jag har jobbat i 14 år i finansbranschen, och om vi inte löser klimathotet finns det inte så stor poäng att ens pensionsspara. Vi har ett mål om att komma upp i minst 100 miljoner användare. Våra intäkter ska komma från annonser. På söndag lanserar vi plattformen som redan har 80.000 medlemmar på Facebook.

Du verkar ha ett ganska starkt socialt patos?



– Ja, att bara driva något för att tjäna pengar har jag aldrig varit intresserad av; om du ska jobba hårt med något så är målet om att rädda världen en ganska bra motivator. Men jag tror också att du behöver tjäna pengar för att kunna göra det och därför är exempelvis crowdfunding så intressant för att det låter dig stödja det du tror på och samtidigt tjäna pengar om det blir framgångsrikt.



– Crowdfunding kommer att förändra våra samhällen. Det skulle inte förvåna mig om till exempel Ikea gör en crowdfunding inom fem år. Istället för erbjuda kundkort så tillåts konsumenter bli delägare i framtiden för att skapa engagemang.