Singapore blir först ut i världen med att införa en flygskatt där inkomsterna ska användas till att köpa in grönt flygbränsle.
Så mycket kostar första gröna flygskatten
Mest läst i kategorin
”Hit men inte längre” om minimilön i EU
Sverige och Danmark får delvis rätt av EU:s domstol i sin protest mot EU:s direktiv om minimilöner. Beslutet välkomnas – men både regering och näringsliv hade velat gå längre. I tisdagens utslag slår domarna ner på två av bestämmelserna i de omdiskuterade nya regler om minimilöner som drevs igenom i EU 2022. ”Vi är försiktigt …
Softbank dumpar Nvidia
Japanska investerarbolaget Softbank har sålt hela sitt aktieinnehav i datachipjätten Nvidia. Softbanks försäljning inbringar 5,8 miljarder dollar, motsvarande 55 miljarder kronor – pengar som bolaget ska investera i en egen satsning på AI. Softbank är också storägare i bland annat Open AI och Oracle.
Karlshamn stänger reservkraft – nya bud på gång
Karlshamnsverket, som i ett antal år agerat svensk elreserv, lägger verksamheten i malpåse. Utan beredskapspengar från staten är verket inte lönsamt. Men Svenska kraftnät har inte gett upp om den oljeeldade elproducenten. Det är 335 megawatt elproduktion i block 2 som läggs i malpåse, säger Roger Strandahl, kommunikationsdirektör på ägarbolaget Uniper. Uniper kommer nu att …
Ica och Coop ska lyfta fram ukrainska produkter
De svenska matjättarna Ica och Coop ska lyfta fram produkter från ukrainska producenter i hundratals butiker. Initiativet togs i våras och nu börjar själva produkterna komma på plats. Vi gör det dels för att vi tror på produkterna men också för att visa solidaritet med Ukraina, säger Jenny Eriksson, inköpschef på Ica Sverige, på en …
Industrins orderingång lägre än i augusti
Orderingången till den svenska industrin föll i september jämfört med augusti. Däremot ökade produktionen, visar nya SCB-siffror. Orderingången föll med 2,6 procent jämfört med augusti. Men jämfört med september i fjol steg orderingången med 7,2 procent. Produktionen i det totala näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med augusti, och var 4,7 procent högre än september …
Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara mellanlandar slipper däremot betala.
Motsvarande 303 kronor blir den högsta flygskatten, för förstaklass- och affärsresenärer till Nord- och Sydamerika.
Den som i stället flyger ekonomiklass till övriga delar av Sydostasien kommer undan med motsvarande 7 kronor i avgift, och för den som ska till Europa i ekonomiklass blir biljetten 47 kronor dyrare.
Pengarna som samlas in ska användas för att köpa grönt flygbränsle, med målet att det ska stå för uppemot fem procent av totalen år 2030.
Flygsektorn stod 2022 för ungefär 2 procent av världens klimatutsläpp enligt EU-kommissionen, men det är en av de snabbast växande utsläppskällorna.