Så mycket kostar första gröna flygskatten

Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara mellanlandar slipper däremot betala.

Motsvarande 303 kronor blir den högsta flygskatten, för förstaklass- och affärsresenärer till Nord- och Sydamerika.

Den som i stället flyger ekonomiklass till övriga delar av Sydostasien kommer undan med motsvarande 7 kronor i avgift, och för den som ska till Europa i ekonomiklass blir biljetten 47 kronor dyrare.

Pengarna som samlas in ska användas för att köpa grönt flygbränsle, med målet att det ska stå för uppemot fem procent av totalen år 2030.

Flygsektorn stod 2022 för ungefär 2 procent av världens klimatutsläpp enligt EU-kommissionen, men det är en av de snabbast växande utsläppskällorna.