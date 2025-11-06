Oförändrad brittisk styrränta – fyra emot

Det var med svag majoritet som en oförändrad ränta röstades igenom på Bank of Englands senaste penningpolitiska möte. Fem ledamöter röstade som väntat för att lämna räntan oförändrad, men fyra röstade för en räntesänkning med 25 punkter.

”Vi tror fortsatt att räntan gradvis kommer kunna sänkas, men vi måste vara säkra på att inflationen är på rätt spår”, säger centralbankschefen Andrew Bailey i en kommentar.