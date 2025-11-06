Den brittiska centralbanken Bank of England behåller styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Beskedet var väntat, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.
Oförändrad brittisk styrränta – fyra emot
Det var med svag majoritet som en oförändrad ränta röstades igenom på Bank of Englands senaste penningpolitiska möte. Fem ledamöter röstade som väntat för att lämna räntan oförändrad, men fyra röstade för en räntesänkning med 25 punkter.
”Vi tror fortsatt att räntan gradvis kommer kunna sänkas, men vi måste vara säkra på att inflationen är på rätt spår”, säger centralbankschefen Andrew Bailey i en kommentar.
