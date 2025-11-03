Antalet nybilsregistreringar minskade i oktober jämfört med samma månad i fjol, visar siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.
Nybilsförsäljningen minskar – Tesla rasar
I oktober registrerades totalt 24 078 nya personbilar, vilket är 4 procent färre jämfört med samma månad för ett år sedan. För perioden januari till oktober är försäljningen i stället upp 4,4 procent jämfört med i fjol.
”Hur snabbt återhämtningen går beror delvis nu på geopolitiken, där brist på halvledare och sällsynta jordartsmetaller kan störa leveranskedjor och hota produktionen”, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden i ett pressmeddelande.
Bland de mest populära bilmodellerna var Volvo XC60 som stod för 8,4 procent av nybilsregistreringarna och Volvo Ex/xc40 som stod för 6 procent. Teslas model Y sjönk till 0,5 procent av nybilsregistreringarna från att ha stått för 4,1 procent under samma period i fjol.
