Hundratusentals priser i svenska nätbutiker har redan höjts inför väntade sänkningar till Black Friday i slutet av november.
Smygökar priser inför Black Friday – så luras kunderna
När prisökningar blir större än tio procent, då är det något som skulle kunna vara suspekt, säger Isabella Ahmadi, konsumentexpert på Prisjakt.
Prisjämförelsesajten Prisjakt har tittat på närmare 3 miljoner priser under oktober – och slår fast att 13 procent av priserna på nätbutikerna har höjts med mer än 10 procent i oktober.
Att vissa butiker höjer priser tillfälligt innan rea-perioder för att sedan sänka priserna är inget nytt fenomen. För att motverka denna typ av vilseledande marknadsföring måste företag vid prissänkningar ange det lägsta priset en vara haft senaste 30 dagarna. Detta sedan 2022 då prisinformationslagen uppdaterades.
Förra året bröt fyra av tio e-handelsföretag mot de nya bestämmelserna, enligt en granskning av Konsumentverket.
Rundar lagen
Men flera av nätbutikerna har nu hittat en ny taktik som inte bryter mot lagen – där kunden ändå luras, menar Isabella Ahmadi. Det sker genom att butikerna höjer priserna redan i oktober, och då blir lägsta priset under en 30-dagarsperiod fortfarande högre än vid reatillfället.
Andelen priser som har ökat med mer än 10 procent i oktober har blivit större sedan man införde den här lagen. Det ser jag som ett tecken på en ny prissättningstrend – där man höjer priserna i mycket god tid inför en stor reaperiod, som Black Friday, säger Isabella Ahmadi.
Maria Wiezell som är konsumentexpert på den oberoende organisationen Sveriges konsumenter blir inte förvånad över Prisjakts analys.
Vi har sett de senaste åren att det har inte fungerat så som det var tänkt med prisinformationslagen. Dessutom är det många företag som inte skriver ut vad det lägsta priset varit, säger hon.Produkter som sticker ut
Framför allt sticker kläder och skor ut, särskilt barnstövlar, vandringsskor och jackor. Även teknikprodukter som tv-apparater, tvättmaskiner och diskmaskiner visar tydliga prishöjningar.
Isabella Ahmadi tipsar konsumenten att ta kontroll över sin egen shoppingsituation och jämföra priserna minst sex dagar – men helst tre månader tillbaka.
