Regeringens klimatsatsning på en skrotbilspremie avslutas den sista oktober och allt tyder på att premien, trots en sockring i våras, blir en flopp.
Floppen avslutas – skrotbilspremien går i graven
Fram till den första oktober har bara drygt 55 miljoner av de totalt anslagna 500 miljoner kronorna godkänts för utbetalning.
I augusti 2024 införde regeringen en skrotbilspremie på 10 000 kronor till den som skrotade sin minst 15 år gamla bil och i stället bytte till elbil.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) lyfte fram premien som en av regeringens klimatsatsningar som man räknade med skulle leda till 10 000 fler skrotade bilar.
Men när det våren 2025 stod klart att endast 412 personer fram till den 1 april beviljats premien beslutade regeringen att sockra erbjudandet för att få upp intresset.
Prickade fel
Premien höjdes den 27 maj till 25 000 kronor och utvidgades till att gälla skrotning av bilar med utsläppsklass Euro5. Det höjda stödet kunde också sökas retroaktivt av dem som redan kvitterat ut det ursprungliga stödet på 10 000 kronor.
Vi hoppas ju att den här höjningen kan göra att fler använder sig av det här stödet helt enkelt, sade Romina Pourmokhtari då.
Regeringens beräkning att premien skulle leda till 10 000 fler skrotade bilar prickade rejält fel. Fram till den 1 oktober 2025, med bara en månad kvar av satsningen, har 2 244 premieansökningar godkänts och totalt 55 140 000 kronor har beviljats för utbetalning, enligt den senaste statistiken från Boverket som hanterat premien. Det innebär att lejonparten av de 500 miljoner kronor som anslogs till satsningen är outnyttjade.
Har kritiserats
Skrotbilspremien har kritiserats från flera håll. Bland andra har 2030-sekretariatet, en branschorganisation som arbetar för att klimatmålet om minskade utsläpp från transporter ska nås, fortlöpande uppmanat regeringen att förbättra och förlänga premien för att inte klimatnyttan ska utebli.
TT har utan framgång sökt ansvarig minister Romina Pourmokhtari för besked om vad som nu sker med de anslag som inte utnyttjats i skrotbilspremien.
