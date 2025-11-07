Experten om börsoron: Flyger runt i mörkret

Marknaden och Federal Reserve flyger lite runt i mörkret, säger Handelsbankens valutastrateg Tommy von Brömsen.

Som konsekvens av den federala nedstängningen, nu den längsta i USA:s historia, får ekonomer och investerare klara sig utan en rad viktig marknadsdata, till exempel månadssiffror kring USA:s arbetsmarknad som egentligen skulle redovisats under fredag eftermiddag.

I frånvaro av bland annat sysselsättningssiffrorna kan annan statistik få väldigt stora konsekvenser för aktiehandeln, något som märktes av under gårdagens handel med kraftiga nedgångar på New York-börsen.

Annorlunda situation

Det privata företaget Challenger, Gray & Christmas visade då att amerikanska näringslivet förra månaden tillkännagav nedskärningar på hela 153 000 jobb, den högsta månadssiffran på 20 år. Tommy von Brömsen påpekar att i vanliga fall skulle just den här statistiken inte väga speciellt tungt, nu är dock situationen annorlunda.

När man inte får övrig data så blir det svårare för alla och den data man faktiskt får ges allt större vikt. Man drar lite för stora växlar, säger han.

Det är nu andra månaden i rad som de amerikanska jobbsiffrorna uteblir på grund av nedstängningen. Bland den statistik som nu faktiskt redovisas, återfinns siffror från den privata löneadministratören ADP.

Om även dom börjar att se svaga ut så ökar oron och då vill man se de faktiska och offentliga siffrorna som statistikmyndigheten tar fram. Är det verkligen så här illa eller ser vi bara brus, påpekar Tommy von Brömsen. Så länge siffrorna från ADP kommer in okej är det ingen jätteoro.Berör techsektorn

Nedgången på aktiemarknaden har nu framförallt berört techsektorn där bolag som Nvidia och Microsoft och AI-säkerhetsföretaget Palantir tillhör förlorarna.

Det gör att för november som helhet är samtliga ledande index på USA-börserna nu på minus. Värderingen på flera AI-bolag har också fått allt fler att prata om en bubbla liknande det som syntes i samband med IT-boomen. Tommy von Brömsen delar dock inte den åsikten:

Även om värderingarna är höga för AI-bolagen så ses AI som framtiden och jag har svårt att se något annat. Man kan prata om en bubbla men jag tror ändå att det finns en backning och vi står inte för något som påminner om IT-bubblan.