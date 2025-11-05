En part vill dra sig ur striden om JLC-guldet

Enligt GP har hantverkarnas advokat Ann-Cathrine Söderström i en skrivelse till Göteborgs tingsrätt meddelat att hennes huvudmän ”återkallar sin talan under förutsättning att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader”.

Tidigare har förvaltningsrätten gjort bedömningen att fyndet inte är hittegods, vilket innebär att de hantverkare som gjorde fyndet inte har haft lagligt stöd att kunna göra krav på hittelön.

Därför har vi valt att återkalla talan. Det är inte meningsfullt att gå vidare till en eventuell huvudförhandling med risk för att få betala motparternas advokatkostnader, säger Ann-Cathrine Söderström till GP.

Fyndet – tio kilo guld och fyra kilo platina – gjordes av de två hantverkarna under en renovering av huset beställd av Lucas Simonsson och Carl Déman, vilka ingår i humortrion JLC. Enligt Göteborgs-Posten är fyndet som striden gäller i dag värt nästan 13 miljoner kronor.

Utöver JLC-duon och hantverkarna har även säljaren av huset och dennes två syskon (via ett dödsbo) gjort anspråk på guldet.