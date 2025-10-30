Realtid
Apples försäljning föll i Kina – aktien lyfte

apple
Apples vd Tim Cook. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Teknikjätten Apple överträffade många av förväntningarna det senaste kvartalet. Men försäljningen i Kina missade målet med råge, enligt rapporten.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 102,5 miljarder dollar, motsvarande 962 miljarder kronor. Precis över marknadens förväntningarna.

Men trots de starka övergripande siffrorna föll försäljningen jämfört med samma period förra året i en region: Kina. Försäljningen där uppgick till 14,5 miljarder dollar, 3,6 procent lägre än samma period i fjol. Analytikerna trodde på 16,4 miljarder dollar.

Vinsten däremot mättes till 1,85 dollar per aktie. Analytikernas snittprognos låg på 1,77 dollar per aktie.

Försäljningen av Iphones levde inte heller upp till prognosen, trots att perioden inberäknar ungefär två veckors försäljning av den senaste modellen. Apple sålde telefoner för 49,0 miljarder dollar, snittprognosen låg på 50,2 miljarder dollar.

Apples vd Tim Cook uppger däremot i ett pressmeddelande att försäljningen ser ut att gå starkt framåt i det pågående kvartalet.

Bolagets aktie föll initialt i efterhandeln på New York-börsen, men vände och handlas en halvtimme senare upp nästan 4 procent.

AppleRapporter
