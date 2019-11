Trend: Privat kapital håller bolag borta från börsen

Under de två senaste decennierna har antalet publika listningar på USA:s aktiebörser i stort sett halverats, skriver Financial Times, FT. Det blir istället allt vanligare att företag går till privata investerare. Utvecklingen har lett till störningar i kapitalmarknaden och skapt farhågor för en bubbla i de privata kapitalmarknaderna, vilken kan spilla över till de publika.

Det här späs på ytterligare av en större uppgång för företags återköp av egna aktier.

– Bolag förblir privata längre och privat finansierade längre tid, säger Jim Cooney, kapitalmarknadschef för Amerika på Bank of America, till FT.

Den globala marknaden för riskkapital – private equity inklusive venture capital – har svällt femfaldigt under de två senaste årtiondena. Vid slutet av 2018 var tillgångar värda 4,8 biljoner dollar, motsvarande 46,3 biljoner kronor, under förvaltning, visar data från Preqin.

En del i kritiken kring Weworks uppmärksammade misslyckade börsnotering, som också är generellt giltig, är att många tillväxtbolag lyckas dölja förluster genom att ta in nytt kapital. Soft Bank med dess 100-miljonerdollarfond Vision Fund har tillämpat den strategin mer än någon annan investerare. Vision Fund är världens största riskkapitalfond.

Larry Fink, chef för världens största fondbolag Blackrock är kritisk. Han menar att de företag som får mycket kapital och därmed drar ut på en börsnotering skapar en kultur av att de ska växa till varje pris.

– Det är därför så många börsnoteringar har gått snett. Den publika marknaden tvingar fram en större finansiell disciplin, säger Larry Fink.

Exempel under det senaste året är taxi-techbolagen Uber och Lyft samt Peleton, som säljer träningscyklar.

Företag som datanalysbolaget Palantir Group har nyligen tagit in nytt privat kapital och därmed kunnat skjuta upp en publik listning 2-3 år. Samtidigt skapar det frustration bland riskkapitalisterna som vill se en exit inom tio år. De incitamenten har lett fram till den ökande trenden med bolag som går till börsen genom direktlistning, det vill säga går in på börsen utan att göra en emission. Exempel är svenska Spotify och direktmeddelandeplattformen Slack. Ett kommande exempel är ukrainska mjukvaruutvecklingsbolaget Gitlab, som har sagt att man ska direktlistas under 2020.