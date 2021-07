Tobias Wåhlen: "Jag hade stor behållning av Jacob Schrams bok Essence of Business"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Precis som alla andra halvår så är det viktigaste utbytet mellan kloka och utvecklingshungriga kollegor. Jag upplever att en gemensam hög ambition att bli bättre kopplad till olika viljor och perspektiv leder till något mycket positivt och skapar energi.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Mest imponerad är jag över alla kollegors förmåga att trots tuffa sociala förhållanden, många dagar med hemarbete och ovisshet om pandemins varaktighet, ändå lyckas att med gott humör finnas för varandra och leverera förstklassig rådgivning till klienterna.

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– Om vi styr genom pandemins slutskede, för det hoppas jag det är, och håller en vettig anpassning till de nya ekonomiska förutsättningarna så vill jag tro att det kan bli goda förutsättningar framöver. Men det gäller att gå framåt med omdöme i de ekonomisk-politiska besluten och förändringarna.

Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Utan tvivel var kollegornas enorma professionalitet och förmåga att anpassa sig till nya arbetsförhållanden det stora glädjeämnet. Orosmolnet är det sociala underskott som vi byggt upp under en lång tid med social distansering. Vår verksamhet handlar mycket om kompetensutbyte och samarbete. Med sex kontor finns det stora behov för oss att träffas igen. I takt med att vi alla blir vaccinerade kommer vi kunna minska den sociala distanseringen.

Han fortsätter:

– Dessutom finns det mycket kapital som behöver sättas i arbete. Sammantaget borde det betyda att det kommer finnas gott om samarbeten i samhällsnyttiga projekt där ute. Orosmolnet kan vara att vi hamnar i ett läge med alltför hög inflation. Det har pumpats in stora mängder livsuppehållande pengar i systemen runt om i världen samtidigt som det finns en risk för att produktiviteten och den globala handeln minskar. Vi måste undvika en finansiell oro för det gynnar inte någon i förlängningen.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Vår förmåga att anpassa oss och leverera trots tuffa förhållanden är enorm.

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– En högre grad av flexibilitet i våra arbetssätt och ett förbättrat tekniskt kunnande. Och så har vi alla blivit mer medvetna om hur vi enkelt kan undvika smittspridning i vardagssituationer vilket kommer hjälpa oss att hålla oss friska.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Finansbranschens viktigaste samhällsuppdrag är att se till att pengar sätts i arbete. Förtroende bygger mycket på att detta sker på ett effektivt sätt. Min uppfattning är att systemet funkar och då ska man inte in och ändra bara för att verka handlingskraftig. If it’s not broken, don’t fix it! Ur ett mer finanspolitiskt perspektiv tycker jag att det är viktigt att vi vandrar rätt i förmågan att skapa sysselsättning som finansierar behövliga välfärdssatsningar.

Hur kopplar du av i sommar?

– Genom att aktivera mig med roliga saker. Surfa, cykla, grilla och spela golf.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– PG Wodehouse på engelska! Fortfarande oöverträffad när det gäller ordkonst. Det finns drygt 90 böcker att välja på så det räcker nog även om det regnar hela sommaren.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Inte särskilt lockad av managementlitteratur så har inga bra exempel från det senaste halvåret. Försöker jobba med praktisk utveckling istället för teoretisk.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Jag hade stor behållning av Jacob Schrams bok Essence of Business. Jag hade förmånen att jobba lite med Jacob också, så möjligen var det även här de praktiska erfarenheterna som fick mig att förstå lite mer på djupet.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Att samla så många kollegor som möjligt tillsammans igen. We’re gonna get the band back together, som de säger inom showbiz!