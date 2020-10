Swedish Stirling i process om notering på Nasdaq First North Premier

Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Första handelsdag på Nasdaq First North är preliminärt den 6 november 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har inlett en process för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag förväntas bli den 6 november 2020. Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Ansökan är villkorad av att Nasdaq First North godkänner Swedish Stirling för notering med första handelsdag den 6 november 2020. Sista handelsdag på NGM Nordic SME är den 5 november 2020, förutsatt godkännande från Nasdaq First North.